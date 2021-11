Nico Pino apuesta a las criptomonedas para financiar su carrera en el automovilismo

Nicolás Pino sigue buscando alternativas para financiar su exitosa carrera en Europa. El piloto de 17 años desembarca en el mundo de las criptomonedas, y este viernes lanzará la plataforma CryptoSport, una plataforma basada en Blockchain y en el “Smart Contract”, donde se emplean modelos y mecanismos de transferencia y acumulación de valores que, según sus impulsores, “están revolucionando el mundo de las inversiones y la gestión de activos a nivel global, destacados por su alto nivel de confiabilidad, transparencia, disponibilidad y acceso”.

“Siempre he estado vinculado a la tecnología y al mundo del emprendimiento. Varios emprendedores se deben acordar de mí cuando era chico, porque trataba de ‘hackear’ las apps. El tema de las crypto lo conozco desde que tengo 10 años. Como me interesaba, le pedí a mi papá que me creara una cuenta en una ‘exchange’. Ahí entendí que el futuro está en esto. Comprendí que no se necesita un banco para enviar dinero a otros lados, y que te cobren lo que te cobran y con tres días de demora o más. Este año me hice una cuenta en FTX, desde donde puedes interactuar con diversos mundos. Todo lo que pasa ahí está basado en Smart Contract. Luego aparecieron los NFT, que son para un tipo de activo digital y ahí fue como llegamos al modelo de CryptoSport, para incorporar un nuevo tipo de activos, no solo digitales”, comentó el corredor desde Madrid.

En esta iniciativa, Nico es apoyado por Daniel Undurraga, fundador de Cornershop. “Sabemos que estamos abordando un problema de carácter global. Eso requiere de soluciones que puedan hacerse cargo de igual manera y con equipos que tengan esa mentalidad. Por eso me contacté con emprendedores de clase mundial. Así conocí a Daniel Undurraga, quien en una primera reunión me dio un par de sugerencias, me hizo un pedido y finalmente se sumó como advisor e inversor ángel. Para hacer cosas grandes estoy convencido que los equipos y las personas atrás son la clave”, detalló el joven deportista.

“Los deportistas inspiran, mueven masas y pasiones. En Chile somos injustamente tratados, muchos chaqueteados y además poco apoyados. Por eso creamos CryptoSport, para lograr construir y consolidar el futuro de millones de deportistas por el mundo, a través de un innovador mecanismo para digitalizar sus activos contractuales, físicos y digitales. Hoy cualquier persona puede ser socio y acompañar el talento de manera muy sencilla y a su alcance. Partimos con fútbol, porque mis socios son expertos en todo ese mundo y yo soy un activo más, desde el mundo del Motorsport”, afirmó Pino, quien ya debutó en la Fórmula 3 Europea y está próximo a finalizar su temporada autos prototipos en la European Le Mans Series (ELMS).

La joven promesa del automovilismo chileno no está sola, ya que también se sumarán otros deportistas. “Es un game changer. Ya tenemos deportistas de Chile, Argentina y Brasil que iremos anunciando todas las semanas, además de alianzas con plataformas y clubes para hacer posible el modelo”, destaca.

Nico ya suma casi tres años explorado en los negocios. En 2019 creó su propia empresa, NP78, que administra y gestiona su carrera como piloto. Luego lanzó un Crowdfunding (2020) de inversión y recompensa, y a comienzos de este año levantó capital bajo el modelo Fall Back Commitment, que se constituyó con miras de captar inversionistas en el extranjero, con NP78 INC.

Este último modelo es la base de CryptoSport y le ha permitido financiarse en este semestre. “Es un poco menos de la mitad de una temporada completa. Eso es mucho dinero, pero el modelo y el proyecto está traccionando. Esto es una parte del fall back commitment que construímos y nos ha permitido conectar con personas que en el mundo emprendedor se denominan smart money y eso es lo mejor de todo”, explicó Pino.

El deportista ha recibido más de 150 respuesta negativas en su búsqueda de apoyo, según su propio conteo, pero eso no lo desanimó y logró sumar importantes aportes en su participación en la temporada de la F3 Europea.