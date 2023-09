Nicolás Jarry festeja su arrollador triunfo ante Suecia en la Copa Davis: “No esperé que fuera tan rápido”

Nicolás Jarry estrenó su mejor posición en el ranking con una victoria contundente sobre Elias Ymer en el segundo punto de la serie de Copa Davis ante Suecia. El flamante número 22 del mundo se impuso al 175º por 6-2 y 6-4, asegurando el triunfo de Chile en la confrontación.

“Estoy muy feliz por la victoria y la manera en que jugué, con un comienzo sólido y nunca perdí eso en todo el partido ni siquiera en los tres break points del segundo set”, señaló el tenista nacional.

En ese sentido, Nico se mostró asombrado por la manera en que se resolvió el trámite del encuentro. “No esperé que fuera tan rápido, pero entré sumamente bien y eso me puso en una situación favorable y me permitió mantener la superioridad”, manifestó. Y luego agregó: “Así es como queríamos empezar”.

Con respecto a las sensaciones que experimentó, también quedó muy conforme. “Estoy intentando estar cada vez más tranquilo, con más confianza en la cancha, adaptándome mejor, y no sobrepensar las cosas tanto. Lo logré hacer muy bien en el primer set, en el segundo se complicó un poco, pero fui manejando muy bien los tiempos del juego y fue un tremendo partido para mí, muy positivo”, indicó.

En relación a los próximos desafíos frente a Canadá e Italia, el pupilo de Juan Ozón se mostró optimista. “Todavía falta mucho, pero empezamos con el pie derecho y eso ayuda un montón a la confianza. Mañana juegan en contra los otros dos, estaremos viendo cómo juegan, lo que deciden hacer, quiénes son los que compiten, y de ahí empezar a analizar un poquito más”, cerró.

La alegría de Garin

Christian Garin (103º) no lo pasó bien ante Leo Borg (334º) ante quien necesitó dos horas y 36 minutos para superarlo por 7-6 (6), 3-6 y 7-5.

“Estaba nervioso, no le pude leer bien el saque, pero me mantuve sólido hasta el final; en los cinco match points me sorprendió y por suerte logré cerrarlo porque estuve tranquilo en los momentos difíciles”, reconoció.

“Fue sufrido, un buen nivel de Leo Borg, sobre todo en el segundo y tercer set. No me esperaba un jugador tan agresivo y con tan buen saque. Un poco los nervios emparejaron el partido, creo que lo supe sacar adelante con mi experiencia. Mantuve la calma en momentos difíciles y, a pesar de que es un partido duro, siempre supe que si mantenía mi nivel iba a ganar”, agregó.

En esta línea, profundizó en las dificultades de abrir una serie. “Siempre es duro debutar primero. Hay más nervios, uno quiere darle el punto al compañero; que entre más tranquilo. Él también jugó muy suelto, siento que no tenía nada que perder. Se notó mucho eso, yo también tuve en el primer set para marcar una diferencia, no la marqué y emparejé el partido”.

Massú se ilusiona

El capitán Nicolás Massú expresó alegría por el resultado y la forma en que se impusieron sus dirigidos “Muy contento, fue un día muy lindo. Hemos podido terminar 3-0 arriba, contra un rival difícil como Suecia. Se dio como tenía que darse, con partidos muy peleados. Nos da mucha confianza para lo que sigue. Ahora es momento de recuperarse, tenemos dos días de entrenamiento y pensar en el día viernes contra Italia y después Canadá”, sostuvo.

“Estamos muy motivados, este es un equipo que viene hace muchos años junto. Sabemos la importancia de representar a Chile, y más en unas Finales de la Copa Davis. Hemos hecho un largo proceso para llegar acá; estuvimos el 2019 en Madrid y queremos tomar nuestras opciones y nuestras oportunidades. Hemos trabajado a consciencia”, culminó.