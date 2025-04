Nicolás Jarry le dice adiós al Masters de Madrid tras caer contra Grigor Dimitrov en la segunda ronda

Nicolás Jarry consiguió poner fin en el Masters de Madrid a una racha de cinco derrotas. Lo hizo después de obtener su cuarta victoria de la temporada en su debut contra Daniel Altmaier en dos sets por la primera ronda de la competencia.

Esto le permitió medirse contra Dimitrov en la segunda ronda, registrando una derrota por 6-3 y 6-4 después de una hora y 38 minutos de juego.

El primer set comenzó complicado para la raqueta nacional. En el segundo juego fue el turno del chileno para servir. Tras algunas complicaciones consiguió salvar un 30-40 en contra, pero al final no pudo concretarlo y Dimitrov pudo aprovechar la segunda chance para quebrarle el servicio al chileno.

A pesar de esto, Jarry no se desanimó y se puso como misión recuperarlo al instante. De hecho, consiguió tener un punto de quiebre, pero este fue bien defendido por el búlgaro que acabó confirmando y puso el 3-0 en el primer set.

A partir de ahí, el santiaguino siguió buscando alguna oportunidad para seguir en la pelea del parcial y aquella chance pareció llegar en el noveno juego. La segunda raqueta del país logró tres puntos de quiebre que amenazaron al búlgaro. Claro que el europeo acabó salvando la situación para cerrar el primer set por 6-3.

Ya en la segunda manga, se mantuvo la tendencia ganadora de Dimitrov, consiguiendo un quiebre en el primer juego. Una ventaja que resultó irremontable para el chileno y así el búlgaro pudo cerrar el set con un 6-4 que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final, instancia en la que se medirá contra el británico Jacob Fearnley (68°) quien se impuso por 1-6, 6-3 y 6-2 al checo Tomas Machac (20°).

Con esto, el frente a frente entre Jarry y Dimitrov se inclinó a favor del búlgaro por 3-2. Hace algunos días se midieron en la primera ronda del masters de Montecarlo. En esa ocasión la victoria fue para el europeo con parciales de 6-3 y 6-4.

Las celebraciones de Jarry se remontan a 2019, cuando se impuso por 2-6, 6-4 y 7-6(2) en el ATP de Barcelona, y en 2023 lo hizo por 7-6(1) y 6-1 en la final del ATP de Ginebra.

Las reflexiones en la previa

Justo antes de enfrentar a Dimitrov, Nico había repasado los primeros meses de la temporada. “He pasado un año muy difícil, en ese sentido, estoy muy contento por cómo afronté esta semana. Estoy logrando estar más tranquilo, enfocado en los entrenamientos, en sentirme más auténtico, exigiéndome menos cosas y tratando de disfrutar más. Hacía tiempo que no me sentía así”, afirmó el santiaguino en una entrevista con el podcast del torneo.

“Llevo años intentando ver qué me funciona y qué no, cómo me siento después de cada cosa nueva que hago. Eso ha sido lo más difícil, porque me crie en hacer, hacer, hacer… seguir las indicaciones de los demás, pero nunca me dijeron que analizara cómo me hace sentir cada cosa”, agregó en su relato.

Así mismo, aseguró que las complicaciones que ha debido enfrentar lo han llevado más cerca de la religión. “Llevo un año pasándolo muy mal, ha sido bastante complicado. Llevo mucho tiempo tratando de meter meditación, escribiendo, tratando de ir por la parte más religiosa. Me crie católico y estoy intentando incorporar ese lado de mi vida, si algo ha existido por miles de años, es por una razón. Tiene una base muy importante y verdadera. Estoy tratando de juntar todo eso con mis experiencias de casi treinta años de vida”, confesó.

Por lo mismo, afirmó que “será una suerte estar en medio del torneo de Roma durante la elección del nuevo papa. Soy muy religioso, pero siento que me ha faltado aplicar ese aspecto en mi vida”.