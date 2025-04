Nicolás Jarry se confiesa y muestra su lado más humano tras su primer triunfo en el Masters 1000 de Madrid

Nicolás Jarry vuelve a sonreír. Su primer triunfo en el Masters 1000 de Madrid fue un verdadero desahogo para la raqueta chilena. El 57° del mundo derrotó sin mayores complicaciones al alemán Daniel Altmaier en dos sets y este sábado medirá al búlgaro Grigor Dimitrov (16°).

Tras esa primera victoria, el tenista nacional dio una larga entrevista al podcast del torneo, conversación en la que narró cuáles son las características de su preparación en las que ha querido mejorar.

“He pasado un año muy difícil, en ese sentido, estoy muy contento por cómo afronté esta semana. Estoy logrando estar más tranquilo, enfocado en los entrenamientos, en sentirme más auténtico, exigiéndome menos cosas y tratando de disfrutar más. Hacía tiempo que no me sentía así”, afirmó el santiaguino.

Asimismo, agregó que “llevo años intentando ver qué me funciona y qué no, cómo me siento después de cada cosa nueva que hago. Eso ha sido lo más difícil, porque me crie en hacer, hacer, hacer… seguir las indicaciones de los demás, pero nunca me dijeron que analizara cómo me hace sentir cada cosa”.

Más cerca de Dios

En la misma instancia, el Nico insistió sobre las grandes complicaciones que ha sufrido en esta temporada. Una situación que le ha llevado a acercarse más a Dios y la religión católica.

“Llevo un año pasándolo muy mal, ha sido bastante complicado. Llevo mucho tiempo tratando de meter meditación, escribiendo, tratando de ir por la parte más religiosa. Me crie católico y estoy intentando incorporar ese lado de mi vida, si algo ha existido por miles de años, es por una razón. Tiene una base muy importante y verdadera. Estoy tratando de juntar todo eso con mis experiencias de casi treinta años de vida”, se sinceró el deportista.

Precisamente, en esa misma línea afirmó que “será una suerte estar en medio del torneo de Roma durante la elección del nuevo papa. Soy muy religioso, pero siento que me ha faltado aplicar ese aspecto en mi vida”

Además, Jarry narró que uno de sus grandes apoyos en este momento de su carrera es familia. A los canales del torneo de Madrid, el tenista describió cuál ha sido la importancia de sus hijos y su esposa en este momento.

“Juanito tiene tres años, le encanta el tenis, le encanta estar conmigo. Cuando ve los carteles en los torneos me pregunta: ‘¿quién es él?‘… y cuando los ve en persona los saluda por su nombre. Santi tiene un año y medio y es un poquito más revoltoso, ahora viene una niñita. Ojalá siga todo bien, ha sido un embarazo más difícil para Laura (su esposa), se ha sentido un poco peor, tiene fecha para septiembre”, explicó el tenista.