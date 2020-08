Niemann disfruta su juego en los Playoffs: “Estoy en una muy buena situación”

Joaquín Niemann lleva un buen rendimiento en el BMW Championship, la segunda fecha de los Playoffs del PGA Tour. El chileno se ubica tercero en la clasificación general, luego de una buena presentación en el tercer día del torneo que se disputa en Illinois.

Luego de recorrer la cancha Norte de Olympia Fields en la jornada sabatina, el nacional valoró su desempeño. “Fue una muy buena ronda. Le pegué bien a la pelota, hice prácticamente el mismo resultado en tres días seguidos. Estoy bastante feliz con la forma en que estoy jugando, realmente estoy disfrutando esta instancia. Tienes que estar concentrado los 18 hoyos. Aún hay 18 hoyos por delante y después veremos qué pasa”, dijo al PGA Tour.

Sus opciones de ganar el torneo son ciertas, si es que mantiene su nivel. “Por lo que he visto en los últimos dos días, el líder está dos golpes debajo. Sé que si puedo anotar bajo el par estaré justo ahí. Y viendo el resultado ahora mismo, el líder está cerca. Cualquier cosa puede pasar mañana, hay que estar positivo. Estoy jugando bien, estoy en una muy buena situación”, comentó Niemann.

Y aunque el chileno se ubica tercero, a dos golpes de los líderes, mantiene la calma al pensar en el título. “Juego para hacer lo mismo que he venido haciendo. No me importa si logro el campeonato o no, solo quiero hacer otros 18 hoyos, tratar de pegarle bien a la pelota, hacer mis tiros y después de los 18 hoyos veremos qué pasa”, expresó.

Finalmente, el chileno comentó sobre la dificultad del campo en el que se está jugando el torneo. “Es difícil. Puedes empezar con cuatro bogeys y después hacer dos birdies que te vuelven a meter. Es una de esas canchas en las que tienes que ser muy paciente. Un birdie vale el doble”.

Niemann saldrá a jugar la cuarta y última ronda del BMW Championship este domingo a las 14.45 horas de Chile, junto al canadiense Mackenzie Hughes.