“No es momento de aflojar”: las primeras impresiones de Clemente Seguel tras hacer historia en París 2024

Este jueves Clemente Seguel entró en la historia deportiva del país. Con su octavo lugar en el ILCA 7 (ex Laser) de París 2024 no solo le entregó el segundo diploma olímpico de estos Juegos a Chile, sino que también se transformó en el mejor laserista que ha tenido la nación en una cita de los anillos.

Hitos que se concretaron tras un miércoles donde el oriundo de Algarrobo finalizó sexto en una accidentada Medal Race que tuvo que ser anulada en un primer intento por falta de viento. Pese a esos problemas y que no pudo escalar puestos en la general, la satisfacción de Seguel es total: “Contento, más contento que la cresta (sic). Satisfecho por el trabajo que estábamos haciendo con el equipo, esto nos deja motivados para seguir, esto no termina acá, hay otros objetivos deportivos y no nos podemos conformar con esto. Hay que seguir enfocados en el paso a paso, en el proyecto que tenemos con el equipo. Disfrutar ahora, descansar y ya después enfocarnos en los futuros eventos”, mencionó desde Marsella.

Sobre esos futuros eventos fue consultado por los medios, específicamente por una posible presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: “Sí, definitivamente sí. seguiremos haciendo campaña, creo que sigue la curva de crecimiento, no es momento de aflojar”, comentó.

Finalmente fue consultado por el hecho de haber sido el primer chileno en participar en una Medal Race desde la creación de este formato en Beijing 2008: “Es algo que hasta que no sucedió no lo podía imaginar. El estar ya en una final para nuestro deporte era un sueño para mí. Fue sorpresivo porque era la primera vez en la historia que lo logramos, entonces había que acostumbrarse a esa sensación pero contento y satisfecho porque nos hemos esforzado un montón junto a la gente que me acompaña”, cerró.