“No me preocupa lo que diga un picante”: el fuerte ataque de histórico de la U por broma de Arturo Vidal sobre el estadio azul

La bienvenida de Arturo Vidal en el Estadio Monumental, donde lo esperaban cerca de 35 mil hinchas, consideró la llegada en helicóptero del rey a los pastos de Macul. Durante el viaje se le hizo una entrevista al Rey en la que dio a conocer el nerviosismo y las emociones que sentía para la ocasión. En un momento, el seleccionado nacional hizo una broma sobre el inexistente estadio de Universidad de Chile, algo que no cayó para nada bien en Martín Gálvez, referente del equipo en los años 80′ que criticó duramente los dichos de Vidal.

Mientras se encontraba por lo aires, se producía de manera continua una amigable conversación entre los pilotos y Arturo Vidal, durante la cual surgieron dudas sobre la ubicación del Estadio Monumental. A raíz de esas dudas, uno de los aviadores a cargo de la conducción de la aeronave lanzó una broma relacionada al estadio de la U. “El estadio de la Universidad de Chile no se ve de acá arriba”, lo que generó una genuina sonrisa en la cara del ex jugador de la Juventus de Italia.

Al instante respondió el Rey. “No, ese no se ve. No hay”. Posteriormente se desmarcó de la broma asegurando que no fue él quien inició el ataque contra los azules. “Ese no fui yo, ah”, comentó con una mueca en su rostro.

Martín 'Tincho' Gálvez. (Foto: Twitter)

La respuesta

Al parecer las palabras del seleccionado nacional no cayeron para nada bien en Martín “Tincho” Gálvez, ex delantero chileno que cuenta con pasos en el Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, quien alcanzó a disputar 150 partidos en el Romántico Viajero y anotando un total de 50 goles.

En conversación con el citado medio no tuvo dudas para atacar directamente al mediocampista colocolino. En primer lugar comenzó restándole importancia a las palabras del nuevo refuerzo colocolino. “Un picante como Vidal no me preocupa lo que diga”.

Posteriormente hizo referencia al supuesto alto nivel académico que existiría dentro del club laico. “La U es el equipo más querido del país, que representa a la Universidad más importante del país. Hay mucho académico y gente ilustrada que sigue a la U”.

Después de aquello inició fuertes ataques al Rey, refiriéndose sin tapujos al bajo nivel educativo que según él posee bicampeón de América. “No me preocupa lo que diga un maleducado como Vidal, dudo que haya terminado el cuarto medio”.

Remató con fuertes dichos que evidencian una clara muestra de clasismo por parte del zurdo que tuvo pasos por las ligas de Portugal y México antes de volver a la U. “Hasta sospecho que muchos lo ayudaron a sacar el tercero y cuarto. No está al nivel de Universidad de Chile, donde somos otra raza y otro nivel de personas”, sentenció.