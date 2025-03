“No nos pueden poner una terna chilena”: Paolo Guerrero explota tras la polémica derrota de Perú ante Venezuela

“Somos cojudos. No nos pueden una terna chilena. Tienen que poner argentinos o uruguayos. No me jodan”. Fue lo único lo que dejó un ofuscado Paolo Guerrero tras la caída de Perú ante Venezuela. El elenco bicolor cayó en Maturín con polémica. El único gol del partido fue obra de Salomón Rondón, vía penal. Eso dejó a la escuadra vinotinto en la séptima posición de las Eliminatorias. El arbitraje estuvo a cargo de Cristián Garay.

Por su parte, el entrenador Oscar Ibáñez le bajó el perfil a la polémica. “En cuanto al partido, entendíamos que Venezuela iba a salir como sale siempre, con pelotas largas a Rondón, Josef Martínez también, esa es una característica de ellos, pero los controlamos bien. Ganamos las segundas pelotas y a partir de ahí intentamos a jugar. Creo que el segundo tiempo tuvimos que intentar un poco más, pero bueno, el partido iba a ser largo, ese era el plan”, manifestó el entrenador.

“Lamentablemente el penal trastocó todo y bueno, en cuanto a la pelea, seguimos en el pelotón. A mí lo que me deja tranquilo y se lo decía a los muchachos era que hay que levantar la cabeza y seguir peleando porque como se jugó hoy, podemos pelear contra cualquier equipo”, dijo sobre la jugada.

“Estoy super orgulloso del esfuerzo de los muchachos, una entrega tremenda, hicieron una actuación relevante. Estos jugadores merecen una mejor foto, así que hay que seguir peleando e ir a los próximos partidos. Tenemos dos meses para trabajar distintas cuestiones y preparar los dos partidos que vienen”, añadió el DT.