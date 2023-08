No puede en el debut: Christian Garin cae ante Miomir Keckmanovic en Toronto

En primera ronda se despide Christian Garin (101°). El chileno no pudo avanzar en el Masters 1000 de Toronto al caer frente a Miomir Keckmanovic (44°) por 6-7(2), 6-4 y 5-7, terminando así un camino que inició en los clasificatorios y que lo hará volver al Top 100 del ranking mundial la próxima semana.

Un arranque que se vio retrasado por casi tres horas. La programación diaria se vio interrumpida por la lluvia que atacó Toronto y el chileno salió a la cancha cuando el sol ya se despedía de la ciudad canadiense. En los primeros minutos mostró su mejor versión, dando con un juego parejo, muy ordenado de fondo y con tiros ganadores cuando las ventanas se abrían. No tuvo quiebres y el encuentro se extendió sin grandes diferencias.

Así llegaron al tiebreak del primer set. Un momento en donde en vez de dar un paso adelante, Garin no pudo encontrar el camino. Sufrió castigos en el arranque y no fue rival para el serbio, quien llevó al chileno a perder la calma. Raquetas al piso y gritos de desesperación fueron las últimas postales del ex 17 del mundo en ese primer parcial. Uno que terminó perdiendo por 7-2 en la definición.

Pero pese a que lo peor se vio en el cierre de la primera manga, las sensaciones al avanzar en el segundo set comenzaron a ser totalmente distintas. Logró remontar un 0-2 y sentó un precedente en la cancha. El serbio perdió protagonismo, falló más y muchas veces dejó lo suficiente de cancha para que Gago ganara terreno. Así concretó la segunda manga. No titubeó con su servicio y estiró el duelo hasta el set final. Un 6-4 que incrementó aún más esa sensación de que el chileno estaba más arriba.

Y aunque en ese momento todos pensaban que sería un camino fácil para el nortino, todo cambió nuevamente. Fue un ir y venir de emociones, tal como pasó durante todo el encuentro. Primero Garin logró ponerse en ventaja y quebrar, pero después le devolvieron el castigo en el sexto juego. El peor tramo del nacional, quien perdió su servicio en cero y con una doble falta.

Momento bisagra, que terminó por liquidar el encuentro. En el noveno juego y cuando no había margen, entregó nuevamente su servicio. El serbio apretó el puño y enfrentará a Hurckaz (15°) en segunda ronda. Gago tendrá que pensar en los clasificatorios de Cincinnati.

Jarry va por una victoria inédita

La mejor raqueta del país hará su debut en Toronto este martes, cuando enfrente al francés Ugo Humbert (34°) no antes de las 12:20 del día. Para Nicolás Jarry será la gran oportunidad de seguir experiencia en este 2023, ya que será la primera vez que juegue el cuadro principal del Masters 1000 de Canadá en su carrera. Una victoria también significaría la primera en cualquiera de los eventos de esa categoría que se disputan en esta parte de la gira.

Enfrente tendrá a un jugador que vive un buen momento personal y que ya ha disputado dos torneos sobre cemento en Norteamérica durante las últimas semanas. Primero hizo semifinales en el ATP 250 de Atlanta y después llegó a los cuartos de final del ATP 500 de Washington, donde cayó ante Grigor Dimitrov, número 20 del mundo.

Jarry en cambio viene con un solo torneo en el continente bajo el brazo, pero en donde logró grandes sensaciones. El chileno alcanzó la ronda de los ocho mejores en Los Cabos y solo pudo ser frenado por Stefanos Tsitsipas (5°), quien finalmente terminó siendo campeón.