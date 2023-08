“Resolvió mal todas; es una moneda al aire que cayó al revés”: en Argentina cargan contra Solari por la eliminación de River Plate

River Plate no pudo confirmar este martes la ventaja obtenida la semana pasada en Argentina. El elenco millonario cayó por 2-1 en Brasil contra Internacional de Porto Alegre, por lo que el paso a los cuartos de final debió definirse a través de los lanzamientos penales. Así, tras una extensa tanda, el conjunto de Charles Aránguiz se inscribió en la siguiente fase tras imponerse por 9-8.

Una de las jugadas claves tuvo como protagonista a Pablo Solari. El ex Colo Colo lanzó su tiro, pero se resbaló en la ejecución. De inmediato el portero y otros jugadores de los anfitriones comenzaron a reclamar un supuesto doble toque que, tras la revisión del VAR, fue corroborado después, por lo que el tanto quedó invalidado.

Tras el encuentro, el análisis de la prensa cargó contra el atacante. La Página Millonaria indicó que fue “una actuación extremadamente adversa del delantero. Contó con varias ocasiones interesantes pero resolvió mal en todas y cada una de ellas”.

También agregaron que “en la definición por penales, la suerte estuvo del lado del Inter de Porto Alegre, que solamente erró el uruguayo Carlos de Pena (dio en el poste). En River fallaron Pablo Solari (en realidad convirtió su gol, pero el remate aparentemente dio en los dos pies y el juez a instancias del VAR decidió no convalidarlo) y Robert Rojas, que reventó el travesaño. Fin de la historia para River en esta Copa Libertadores, que se despidió demasiado temprano del principal objetivo y dejando una imagen pálida e inesperada”.

Olé, en tanto, apuntó que “la apuesta que había resultado un pleno para dar vuelta el partido en Núñez fue una moneda al aire que cayó al revés. Porque Solari no se pareció en nada al de la semana pasada, resolvió mal cada una de las limitadas chances de ataque que tuvo y hasta se resbaló en un penal que pudo haber resultado decisivo y fue invalidado por doble golpe en el remate”.

En un análisis más global, La Noción expuso que “River queda prematuramente afuera de la Libertadores, en los octavos de final, como le ocurrió el año pasado frente a Vélez. El golpe de la eliminación estuvo acompañado por otro de impacto futbolístico, porque River estuvo lejos del equipo que acostumbra ser, más allá de que en el cierre sacó a relucir la estirpe copera para dotar al partido de un mayor dramatismo”.

Martín Demichelis defiende a Solari

Tras el encuentro, el técnico de Rivel Plate Martín Demichelis realizó un análisis de la llave que terminó por dejarlos fuera de la lucha por el título.

Unas de las consultas fue sobre por qué decidió cambiar la formación y salir desde el arranque con Pablo Solari en lugar de Ignacio Fernández. “Jugando con cinco volantes seguramente Chacho (Eduardo Coudet) hizo un análisis previo al partido y nos hubiese sumado un hombre más a la presión en la mitad de la cancha. Teníamos superioridad en el medio. Estoy en la posición que estoy para tomar decisiones. Pablo es el mismo jugador que hace una semana atrás que metió dos goles. Buscábamos más profundidad con el cambio”, explicó.

Pablo Solari golpeó dos veces el balón en su penal y el tanto fue anulado. Foto: AP.

Luego realizó un balance del torneo, apuntando a las participaciones como visitante. “La Paz es La Paz, que fue nuestra primera derrota. Después hubo dos partidos en uno con Fluminense donde perdimos después de la expulsión y de los cambios realizados bruscamente, donde el rival nos mostró su jerarquía y nosotros cometimos errores. Hoy fue bastante equiparado, nos hicieron dos goles de pelota parada. Los dos tuvimos chances. En el segundo tiempo creo que estábamos mejor nosotros antes de que llegue el gol. Hay que seguir trabajando”, indicó.

Por último, descartó un desgaste físico del equipo. “No tengo las estadísticas de duelos ganados y perdidos, lo analizaremos. Trabajamos durante siete meses de la misma forma. No creo que haya sido una merma física, hay números extraordinarios del equipo desde lo físico y lo ha demostrado tantísimas veces. Estamos bien físicamente. No hay que perder la calma, no hay que perder la armonía. Se perdió y al haber una derrota y empiezan los por qué”, lanzó.