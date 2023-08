Prensa brasileña reacciona a la dura sanción de la FIFA sobre Lucero y Fortaleza

La respuesta de la FIFA a la demanda que interpuso Colo Colo contra Juan Martín Lucero y el club Fortaleza fue informada con cautela por los medios de comunicación de Brasil. La mayor parte de ellos, sólo se dedicó a detallar el fallo de primera instancia y destacar la sanción que recibió el club de Ceará.

Así lo hizo, por ejemplo, el Diario Do Nordeste, uno de los principales de esa zona, el cual tituló: “Tribunal de la FIFA suspende a Martín Lucero y aplica sanción a Fortaleza”. Luego, en la nota, detallan las razones de esta disputa y enfatiza que “en una nota oficial publicada en el sitio web del club, Fortaleza dijo estar sorprendido por la decisión del tribunal de la FIFA y reafirmó que ‘se trató del atleta Juan Martín Lucero, como jugador libre y con las debidas pruebas documentales’”.

En tanto, su competencia, Opovo, encabezó la noticia con la imposibilidad que tendrá el cuadro blaugrana de contratar refuerzos. “FIFA suspende a Lucero y castiga a Fortaleza con un año sin poder fichar nuevos jugadores”, anuncia. Y en su interior agregan que “al analizar el caso, la Corte de Reclamaciones de la FIFA consideró que Fortaleza indujo a Lucero a romper el contrato con Colo Colo y que el club de Ceará no presentó pruebas para demostrar lo contrario”.

En reglones siguientes, se lee que “esa fue la justificación para prohibir al Leão -por un año- fichar nuevos jugadores”. Además, destacan que el Cacique “pidió que Lucero y Fortaleza paguen, en conjunto, alrededor de dos millones de dólares, además de la suspensión del jugador de cuatro a seis meses del fútbol. La FIFA aceptó parcialmente la solicitud y aplicó las sanciones antes mencionadas”.

Por su parte, Lance -el diario deportivo más importante de Brasil- titula: “Fortaleza recibe sanción de la FIFA y suspenden a Lucero”. Y enfatizan que “Fortaleza fue sorprendido por un castigo de la FIFA, en referencia al delantero Martín Lucero. Colo Colo, el ex club del delantero, afirmó que Leão indujo a Lucero a romper el contrato y transferirse a Brasil”.

Pero no se quedan sólo con la versión de las entidades, pues citan una antigua frase del delantero para contextualizar el conflicto. “Estoy muy tranquilo. Hablé con mis abogados y la gente de Fortaleza vio mi contrato con Colo Colo. Y si un club ve mi contrato y me ficha es porque está tranquilo. Todos los abogados están de acuerdo en que no había nada fuera de la ley, pero puede pasar que ganes o pierdas en FIFA”, fue lo que subieron a su página web.

Por último, Terra dice que “FIFA se decide por sanción y Fortaleza se queda cuatro meses sin Lucero” y afirman que “Fortaleza incluso pagó alrededor un millón de dólares por la liberación del jugador, sin embargo, el presidente del club chileno, Alfredo Stöhwing, dijo en conferencia de prensa que el atleta no tenía multa por rescisión y que recurriría a la FIFA en el caso”.