“No tengo ningún problema en decirlo”: los detalles de la operación para la pérdida del cabello a la que se sometió Gabriel Suazo

Durante este fin de semana circuló una emotiva arenga de Gabriel Suazo en el camarín del Toulouse, club que inicia la segunda parte de la temporada en el puesto 14° de la Ligue 1: “Dos cosas. Lo primero, hoy comienza la segunda parte de la liga. Todos sabemos que la primera sabemos que no fue buena, lo tenemos claro. Pero estoy convencido y seguro que la segunda va a ser extraordinaria. Porque los miro y confío en ustedes, muchachos”, comenzó diciendo.

“Vamos a salir a jugar con la vida, con el corazón. ¡Y vamos a ganar, muchachos! ¡Vamos a buscar esos tres puntos! ¡Vamos, vamos!”, complementó el excapitán de Colo Colo, entre los gritos de aliento de sus compañeros en el vestuario antes de salir a jugar.

Al parecer, la acción del lateral nacional surgió efecto, puesto que, posteriormente, Toulouse consiguió un fundamental triunfo por la cuenta mínima ante Metz, un rival directo en la lucha por alejarse de la zona roja.

Los efectos de una operación

Sin embargo, además de lo mencionado, varios usuarios de redes sociales al mirar el video con la arenga notaron un llamativo detalle en Gabriel Suazo: al jugador se le vio con más cabello en la cabeza.

Era sabido que el futbolista llevaba una lucha contra la alopecia: “Es algo hereditario y en ese sentido no se puede hacer nada, estay cagado, mi papa es pelado, lo heredé yo y cagué, no puedo hacer nada”, comentó en una de sus transmisiones de Twitch.

Claro que hace algunas semanas, Suazo reconoció que ya se había efectuado una operación para tratar la caída del cabello, la cual está dejando resultados que comienzan a ser cada vez más visibles: “Así que me hice la operación hace seis meses más o menos y nada, increíble, increíble cómo salió todo”.

Foto: Toulousefc.com

Además, el zurdo admitió que posterior a la operación debió seguir un tratamiento: “Yo ahora sigo tomando unas pastillas para el cabello que son de la misma clínica donde me hice el tratamiento para ayudarme con el tema de la caída”.

Suazo asegura que, a pesar de todas las acciones que ha realizado, el cabello se le continuará cayendo producto de su enfermedad, pero que ahora será en una cantidad menor: “Porque a mí el pelo se me va a seguir cayendo porque es una enfermedad, que no se puede hacer nada, pero las pastillas reducen la caída, en gran medida, así que eso y no tengo ningún problema en decirlo y la verdad es que increíble”.

No es el único

Otro que el año pasado reconoció un tratamiento contra la alopecia fue Gary Medel, y lo hizo en una transmisión en vivo junto a Arturo Vidal. “Pero mira como me está creciendo, máquina (…) De aquí al 2040 tendré pelo”, dijo en tono de broma el Pitbull.