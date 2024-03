“Nos cambió el chip a muchos”: Jefferson Farfán revela cómo Ricardo Gareca transformó a la selección peruana

Ricardo Gareca debutó al mando de la selección chilena con un esperanzador triunfo por 3-0 ante su símil de Albania, trayendo de vuelta incluso a jugadores que no eran parte de las nóminas desde hace ya un tiempo más que considerable. Este martes, en tanto, el Equipo de Todos cayó en una gran presentación frente a Francia, en Marsella. Parte importante de la contratación del transandino pasó por lo realizado durante su paso al mando de la selección peruana. Con los rojiblancos consiguió clasificarse al mundial de Rusia 2018, cita que no alcanzaban hace 42 años. Además, estuvo al frente de los peruanos en las Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2021. Su tiempo allí quedó marcado por la alta exigencia que le imponía a sus jugadores para formar parte del plantel, algo que Jefferson Farfán sufrió en carne propia.

El ex FC Schalke 04, utilizó su podcast Enfocados para recordar de buena manera su experiencia bajo las órdenes del “Tigre”. Fue muy claro en destacar que parte del buen rendimiento que los llevó a decir presente en un mundial tras más de cuatro décadas,, fue precisamente a causa de la buena preparación que llevaron a cabo bajo su mando. “Con el profe Gareca me quito el sombrero, porque aparte te enseñaba que tenías estar al 120% para poder jugar en alta competencia. Eso nos cambio el chip a muchos”.

Pero no se quedó allí. Farfán destacó por sobre todas las cosas el cambio de mentalidad que se generó dentro del plantel con la llegada del bonaerense, el cual irremediablemente terminaría contagiando a un sinfín hinchas peruanos. “Antes un empate en Colombia, todo bien. Contra Brasil, un empate, todo bien. Ese era el chip que teníamos antes. Con Gareca era ‘con quién vamos a jugar. Con Neymar, él tiene dos ojos, dos piernas’... Lo importante que hacía él eran sus estadísticas y te comparaba con los mejores del mundo”, sentenció.

Marginación de la Copa América Centenario

La mano dura del DT no se hizo esperar, y quedó mostrado desde un inicio que no le temblaba la mano al momento de dejar fuera a jugadores que consideraba no estaban en las mejores condiciones para representar al país, aun cuando estos eran considerados por la hinchada como referentes del equipo.

La “Foquita” lo vivió en primera persona. El extremo derecho fue uno de los jugadores con mayor peso dentro del plantel bajo las órdenes del ex Vélez Sarsfield. Sin embargo, en 2016, mientras formaba parte del Al-Jazira Sporting Club de los Emiratos Árabes Unidos, quedó fuera de la Copa América Centenario celebrada en Estados Unidos producto de una leve dolencia.

A pesar de que no le guarda ningún rencor, recordó cómo vivió el momento en que Gareca le comunicó que no viajaba a Norteamérica junto al plantel. “Llegó Gareca y empezó la fiesta. Y limpió primero a varios, yo fui el primero (dijo entre risas). El profesor no me llevó a la Copa América en Estados Unidos y yo estaba medio lesionado. Y yo estaba seguro de que iba a ir”, recordó.

Posteriormente dio a conocer que la noticia lo afectó tanto que incluso le rogó por su inclusión, fallando rotundamente en su intención por hacerlo cambiar de parecer. “Él me llamó a su sala y me dijo ‘no te voy a llevar, no estás al 100%’. Se me comenzaron a caer las lágrimas. ‘Profe, lléveme’, le pedí, pero él se cerró feo. ¡El ‘profe’ era más terco! Jugador que no estaba al 100% no iba, así sea Farfán, Guerrero o Pizarro. El que no estaba bien”, sentenció.