Una debilidad hecha fortaleza: la ATP destaca la lucha de Jarry contra sus problemas respiratorios

Nicolás Jarry deslumbra al circuito con su actuación en Miami. Ayer dejó en el camino a Casper Ruud y hoy se citará con el ruso Daniil Medvedev por el paso a las semifinales del segundo Masters 1000 de la temporada. Precisamente, durante la semana la ATP ha destacado muchos aspectos del tenista chileno. Uno de ellos, el uso de un parche nasal que utiliza hace varios años.

“Me ayudan a respirar. Si no las uso, me cuesta muchísimo más”, aseguró Jarry en charla con ATPTour.com. Ahí cuenta que la cinta adhesiva sobre su nariz le ayuda a aumentar el flujo de aire en más del 30%, y a compensar una condición que lo hizo sufrir durante muchos años de su carrera como tenista. “Siempre supe que era una desventaja en mi profesión tener el tabique desviado, los cornetes inflamados y muchas alergias por esa razón. Tenía bastantes problemas. Debía respirar por la boca y por eso me cansaba muy rápido jugando. No llegaba oxígeno al cerebro. Y todo era negativo”, comentó.

Ante un panorama tan adverso, Nico buscó una solución quirúrgica en la nariz a fines de 2020. “Por fin pude respirar de una manera decente”, recuerda. Sin embargo, le faltaba algo para completar su recuperación. Y eso eran las cintas nasales.

Grandes cambios

“Sentí un cambio muy grande a nivel mental. La oxigenación que pasaba por la nariz hacía que mi cabeza se tranquilizara y que mi sistema nervioso funcionara mejor”, relató. De hecho, eso terminó siendo una fortaleza para él, pues comenzó un trabajo permanente de inhalación y exhalación.

“Me ayuda a centrarme en mí y a tranquilizarme. El tenis es muy mental. Todos juegan bien, cualquiera le puede ganar a cualquiera y lo vimos recientemente en Indian Wells cuando un jugador fuera del Top 100 [Luca Nardi] le ganó a Djokovic. Hoy en día quien maneje mejor la ansiedad y quien esté más tranquilo, gana”, destacó la mejor raqueta nacional.

De hecho, no ha parado de avanzar en el ranking y eso es gracias a su rutina. “La respiración también es importante entrenarla. Te ayuda a recuperar más rápido, a tranquilizar el corazón y a estar en el presente. Tiene muchos beneficios”, subrayó.

En tanto, su entrenador Juan Ignacio Chela explicó cómo están trabajando con él. “Muchas veces Nico juega solo el partido. Y en lo que estamos trabajando es en el orden táctico, en que elija bien dependiendo de la ubicación en la que esté para que use el tiro correcto en cada posición y momento. Ese orden táctico podría hacer que el rival vea la cancha más chica y con menos huecos. Eso puede convertir a Nico en un jugador mucho más peligroso de lo que ya es”, reveló.

¿Cuándo juega Nico ante Daniil Medvedev?

Ambos deportistas están programados en el último turno de la cancha principal del Hard Rock Stadium, no antes de las 20.30 horas de Chile de este miércoles.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Jarry y Medvedev se podrá ver a través de ESPN3 y la plataforma de streaming Star+.