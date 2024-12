“Nos estamos muriendo, hermano”: La queja de Paquito Navarro que sacudió al pádel mundial

Francisco “Paquito” Navarro, estrella española del pádel, hizo noticia no por algún triunfo en el circuito sino por un reclamo. En medio de la ronda de 16° de final del GNP Mexico Major Premier Padel, el ex número uno del mundo criticó a la organización por las condiciones climáticas en que se jugó dicho torneo: “El deporte así no va... Nos va a dar algo. Estamos jugando con una humedad de más del 90% a 27 grados en México. Y ya está”.

“Nos estamos muriendo, hermano. Muriendo. Muriendo. Hasta que no muera alguien no van a parar de ponernos a esta hora. Hasta que no muera alguien... loco ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No piensan nunca en el jugador”, vociferó.

El español complementó: “Han sido de las condiciones más duras del año. No sé qué tiene que pasar para que juguemos, no te digo en una zona indoor, porque creo que este escenario se merece tener un Major, pero creo que habría que ajustar más las horas”.

“Hoy me gustaría reivindicar que no sé qué tiene que pasar para que juguemos a una hora más decente porque, la verdad que esto para mi no es pádel”, continuó.

“Gana el que sobrevive y hoy hemos sobrevivido nosotros”, cerró.