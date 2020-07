Nuevo director deportivo del Betis alaba a Pellegrini: “Estoy convencido de que nos va aportar muchas cosas positivas”

Siguiendo la tónica mundial, el Real Betis realizó vía Zoom una nueva conferencia. Esta vez, la de presentación del flamante director deportivo del equipo de Manuel Pellegrini: Antonio Cordón, quien le puso presión al Ingeniero sobre los objetivos del club.

“Quedar lo más arriba posible. La Liga la empezamos todos de cero. Nuestra misión es trabajar a tope para llevar al Betis lo más arriba posible, tenemos que estar desde luego muy cerquita de Europa”, señaló.

Después de tres años, Betis vuelve a tener director deportivo. No pocos señalan que fue Pellegrini el responsable de esto, al pedir la contratación de Cordón, con quien ya había trabajado en el Villarreal. : “Tenemos un entrenador con muchísima experiencia, muy cualificado. No solamente el entrenador, si no que el staff técnico que pongamos a disposición y las personas que él trae. Lo que me gusta es que voy a trabajar con Manuel, lo conozco, sé como trata el futbolista, a la afición, a los dirigentes. Estoy convencido de que nos va aportar muchas cosas positivas el tiempo que esté con nosotros”.

El español, que firmó un contrato de cuatro años, expuso sobre su trabajo venidero que “lo importante es centrarnos en el mercado de fichajes, es la base en la cual voy a estar trabajando en las próximas semanas”.

Sobre el plantel del Betis, que incluye a jugadores como Marc Bartra, Joaquín Sánchez y Andrés Guardado, el nuevo director deportivo aseguró: “Para mí es una plantilla muy interesante. Tiene muchos recursos. Como cada verano, como en todos los equipos, se tiene que ajustar y eso es lo que haremos. El mejor fichaje es poder presumir de nuestro equipo”.