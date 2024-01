“¡Nunca en la vida te daré el 50% de mi dinero!”: madre de Mbappé revela fuerte discusión con su hijo Kylian por el costo de representarlo

Como ya se viene haciendo costumbre desde hace unas temporadas atrás, la novela entre el Real Madrid y Kylian Mbappé en el mercado de fichajes invernal sigue siendo la protagonista del fútbol mundial. Quien mueve los hilos en lo que respecta al destino futbolístico de la estrella del París Saint Germain, es Fayza Lamari, su madre, quien a su vez hace la función de representante. Así fue, que en una entrevista con un medio francés, la mujer contó cuánto dinero le paga su hijo por cumplir dicha función, además que revelar que en más de una ocasión eso ha terminado en una fuerte discusión.

Según ciertos rumores, el PSG le ofrecería cerca de 100 millones de euros por temporada para que el astro francés renueve con el club parisino. Parte fundamental de las negociaciones dependen de su agente, que en este caso es también su madre. La mujer, recientemente en una entrevista contó que conversar de dinero con su hijo nunca ha sido fácil y que en más de una vez han tenido fuertes discusiones para llegar a un acuerdo por la manera en que se repartirán el dinero.

Durante la conversación, Lamari reveló que a cambio de todo el esfuerzo que implica estar avocada a los servicios de Mbappé, pretendía cobrarle la mitad de lo percibido por ‘Kiki’, recibiendo un rotundo ‘no’ de respuesta. “Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’”, fue la respuesta del capitán del mundo con Francia.

Ante la negativa del astro, la mujer contraargumentó. “Es cierto. Eres muy bueno, pero nosotros, tu equipo, valoramos lo que haces, así que nosotros también somos muy buenos”. Las revelaciones de la mujer no se quedaron ahí, pues también contó abiertamente que no disfruta del todo su trabajo. “Le dije a Kylian ‘no me importa trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único con lo que disfruto es con IBKM” (fundación para niños creada por Mbappé). Así que le dije ‘voy a crear valor añadido para ti, pero nos lo repartiremos al 50 por ciento”.

A pesar de la insistencia, no logró convencerlo, por lo que se vio obligada a bajar sus pretensiones considerablemente. “Luego bajamos al 30 por ciento y le dije que por debajo del 30 por ciento me retiraba y no lo hacía, me iba de vacaciones a las Maldivas y no trabajaba para él. Así que aceptó el 30 por ciento. A medio plazo tendrá que darme el 30 por ciento”, concluyó Lamari.

¿Quién es Fayza Lamari?

Si bien sus orígenes son argelinos, nació en Francia el año 1974. Durante su juventud fue una figura reconocida del balonmano de su país, jugando gran parte de su carrera en el AS Bondy. Pero no se quedó allí, sino que también es abogada de profesión. Su esposo es Wilfried Mbappé, de origen camerunés. Con él, no solo tienen a la estrella del PSG, también son padres de Ethan, además de un hijo adoptivo llamado Jirès Kembo Ekoko.

En base a su experiencia, la mujer está a cargo de la empresa familiar KEJWF, cuyo nombre proviene de las iniciales de cada integrante del clan. Por eso, es ella quien se encarga de asesorar el apartado económico, la imagen y los contratos que pueda firmar su hijo. Pero no lo hace sola, sino que trabaja en colaboración de Delphine Verheyden, abogada personal del delantero. Juntas son las encargadas de estudiar y establecer las estrategias comunicacionales del crack francés. Todo lo anterior, mientras su padre se encarga netamente de la parte deportiva de Mbappé.