Ocurrió en el partido ante Colo Colo: Cobreloa informa una detención por abuso sexual dentro del estadio

Cobreloa suma complicaciones extrafutbolísticas. Este miércoles, el club loíno informó que durante el partido ante Colo Colo, disputado el pasado domingo en el estadio Zorros del Desierto, de Calama, se llevó a cabo la detención de un comerciante por abuso sexual a una fanática dentro del recinto.

Mediante un comunicado, el elenco nortino repudió los hechos y dio a conocer que el individuo no podrá entrar nuevamente al inmueble ubicado en avenida Matta. “El detenido quedará bloqueado para continuar ejerciendo su trabajo en cualquier actividad organizada por el club”, dan a conocer.

El hecho se da en un año particularmente oscuro para los mineros. Están comprometidos en la lucha por la permanencia y este año se vieron involucrados en el caso de violación en la Casa Naranja, un delito ocurrido en 2021 en las dependencias de la institución y que culminó con nueve excadetes en la cárcel. Dos de ellos, miembros del plantel profesional de Cobreloa.

Acusaciones internas

Hace algunos meses, el exjugador Christian Pavez denunció una serie de irregularidades que vivió en su paso por el elenco de Calama, donde quedaron a las puertas del ascenso en la temporada 2022. “Todos queríamos que Cobreloa subiera. Pasaron muchas situaciones, tener que callarlas y no poder dejar la cagada me frustró. Decía que no quería otro año más así, tengo que criar hijas, en un ambiente donde se calle todo por un resultado”, expuso.

Cobreloa cayó ante Colo Colo en Calama. Foto: Photosport

“Qué suerte que al año siguiente lograron la meta, pero creo que el club necesita más sustento moral para llegar arriba. No es venderse a obtener la meta y subir. Si hoy tuviera más ese sustento, le estaría yendo mejor. Lo digo como cobreloíno: tendría una base más formada. Subimos porque había buenos jugadores y se tomaron decisiones técnicas correctas, pero el club no estaba bien moralmente”, complementó Pavez.

Luego, explicó uno de los puntos sobre estos escándalos, donde aseguró que el caso de violación masiva fue uno de los hechos que se intentaron callar. “Creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública. Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, aseguró.

“Vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada. Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, prosiguió.

“Lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña. Si pasó o no, callar ese tipo de cosas… si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios ex compañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, sinceró el exfutbolista.

Al mismo tiempo, criticó el actuar de la dirigencia de Cobreloa. “El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, lanzó.