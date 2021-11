Óscar Opazo sobre la definición en simultáneo: “Tenemos que estar enfocados en nuestro partido”

Colo Colo se prepara para enfrentar los últimos dos partidos del Torneo Nacional en el que deberán medirse contra Unión Española, su próximo rival, y Deportes Antofagasta. Tras una semana sin actividad competitiva, el lateral Óscar Opazo se refirió a los preparativos del choque contra los hispanos y las metas que esperan cumplir al final de la temporada.

“Tuvimos una seguidilla de partidos, tres después de que salimos de cuarentena, en los cuales el último se sintió realmente. Más allá de eso, creo que hoy nos enfocamos en los partidos que tenemos por delante: Unión Española y luego con Antofagasta. Nos hizo bastante bien este descanso”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

En el cierre del campeonato, los Albos se encuentran en una cerrada lucha por el título con Universidad Católica, ambos igualados con 62 puntos. Por lo mismo sostuvo que la opción de salir campeones sigue dependiendo de ellos mismos.

“Siempre nos preocupamos de nosotros. Si bien hay un equipo que está peleando con nosotros el campeonato, nosotros siempre fuimos paso a paso, peleando cada partido sabiendo que dependíamos de nosotros. Aún así llegando a esta instancia seguimos dependiendo de nosotros. Ganando los dos partidos y el otro equipo también, se definiría en una posible final. Tenemos dos partidos que son los más importantes. El próximo es con Unión Española y vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos”, compartió.

Además, se mostró crítico con el rendimiento mostrado en el último partido contra Curicó Unido. “No tratamos de engañar a nadie tratando de decir que se jugó bien el ultimo partido. Nos vimos superados por mucho rato con Curicó. No nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos y hay que corregir. Lo positivo es que no nos convirtieron. Estos partidos van a ser durísimos y tenemos que levantar el rendimiento individual y grupal”, enfatizó.

Colo Colo empató 0-0 en su último partido. Foto: Agencia Uno.

Al ser consultado si es que estarán preocupados del partido de la UC que se jugará en Paralelo, indicó que “tenemos que estar enfocados en nuestro partido, seguramente en la banca estarán preocupados del otro partido. Pero nosotros en cancha tenemos que enfocarnos en el partido y poder quedarnos con los tres puntos”.

Sobre los hispanos comentó que “hemos enfrentado muchas veces a Unión este año, es un rival difícil. A estas alturas del campeonato ellos se juegan el orgullo y el poder vencer a nosotros los líderes del torneo. Va a ser un partido muy duro, lindo y esperamos que se nos de a nuestro favor”.

También se dio el tiempo para comentar su presente y el del equipo. “Hoy me siento muy feliz por estar jugando, he ido de menos a más y recuperado de la terrible lesión que tuve. Hay mucha competencia en el plantel, el cuerpo técnico se fija en todo para ver quién está mejor”.

“No tengo ningún problema al jugar en la banda izquierda, lo hice mucho tiempo en mi anterior club. Ahora vuelvo a mi posición y esperamos levantar el rendimiento grupal de los partidos anteriores”, agregó.

En cuanto al plantel sostuvo que “el ánimo grupal está muy bien, muy motivados y convencidos del trabajo que estamos haciendo en el año. Esperamos que se refleje a fin de temporada con el objetivo”.

El partido entre Colo Colo y Unión Española está programado para este domingo 28 de noviembre desde las 18.00 horas y se disputará en el estadio Monumental.