“Otra mentira de Mosa, una más de la plana de ByN”

Tras la junta de accionistas que sostuvo hoy Blanco y Negro, Aníbal Mosa tomó la palabra para referirse a las pérdidas que ha tenido la concesionaria, la deuda con la Tesorería y a las diferencias con el plantel por la rebaja salarial.

Sobre el último punto, Mosa criticó al sindicato. “Todo el mundo tiene derecho de acudir a la instancia que estime conveniente, pero la gente del Sifup no tiene la misma agenda que nuestros jugadores. El Sifup se ha aprovechado de nuestra situación para poder tener vitrina. No me hubiese llamado la atención si cuando cuando Deportes Temuco se acogió a esta ley ellos hubiesen ido a la Inspección del Trabajo y haber hecho todo el show que hicieron”, comentó.

"Lo hacen con Colo Colo porque Colo Colo tiene toda la vitrina que tiene y ellos necesitan estar en la vitrina, así que es lamentable”, complementó.

Ante estos dichos, el Sifup respondió a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Otra mentira de A. Mosa, una más de la plana de ByN. Con fecha 13/4 se ingresó denuncia contra Deportes Temuco, que al igual que Colo Colo pretende desconocer la legislación laboral. Lo invitamos a rectificar su grave acusación y a aceptar medidas legales que propondrá la Dirección del Trabajo”, escribió el sindicato, adjuntando una imagen del documento.