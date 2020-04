Mosa se lanza contra el Sifup: “Se han aprovechado de la situación de Colo Colo para tener vitrina”

Hoy se realizó la junta ordinaria de accionistas de Blanco y Negro. La cita se realizó de forma remota y presencial, y en ella se aprobó el balance de 2019 que dejó a Colo Colo con pérdidas de $ 1.330 millones y un delicado escenario económico. También se oficializó la salida de Daniel Morón de la mesa, como representante del Club Social y Deportivo. En su reemplazó ingresó José Miguel Sanhueza. El resto del directorio se mantuvo.

Tras la junta, el presidente Aníbal Mosa se refirió en conferencia de prensa a las millonarias pérdidas del ejercicio anterior, a la deuda con Tesorería (que pagaron hoy, cuando vencía el plazo) y al quiebre con el plantel por la rebaja salarial, punto en el cual se lanzó contra el Sifup, entidad que asesoró al plantel albo en la denuncia ante la Inspección del Trabajo.

“Todo el mundo tiene derecho de acudir a la instancia que estime conveniente, pero la gente del Sifup no tiene la misma agenda que nuestros jugadores. El Sifup se ha aprovechado de nuestra situación para poder tener vitrina. No me hubiese llamado la atención si cuando Deportes Temuco se acogió a esta ley ellos hubiesen ido a la Inspección del Trabajo y hubiesen hecho todo el show que hicieron. Lo hacen con Colo Colo porque Colo Colo tiene toda la vitrina que tiene, y ellos necesitan estar en la vitrina, así que es lamentable”, disparó.

Sobre el quiebre con el plantel, el empresario reveló que no ha vuelto a hablar con el capitán Esteban Paredes, con quien tenía mucha cercanía.

“No he tenido contacto con Esteban en los últimos días. Espero que la cordura pueda prevalecer y los jugadores entiendan que esto es un esfuerzo importante de la institución. Es una situación difícil y espero que con el correr del tiempo podamor ir recuperando las confianzas”, señaló.

También se defendió de las críticas sobre su administración. “Si hubiésemos terminado de jugar el campeonato el año pasado seguramente no habríamos tenido esa pérdida. Se ha dicho que Colo Colo puede quebrar y es completamente falso. Podemos llegar a fin de año. Tenemos todo bajo control. Hoy en la mañana le hemos hecho una transferencia a la Tesorería General de la República por 542 millones de pesos que correpondía pagar (...) No hago ninguna autocrítica. Cuando aprobamos el presupuesto para 2020 nadie nos dijo que iba a venir el coronavirus y que iba a afectar a todo el mundo. Tendríamos que haber sido magos para pensar que algo así iba a ocurrir”, añadió.

Por último, se refirió a la salida de Morón. “Es una pérdida importante para el directorio y su salida se estaba fraguando hace dos meses, así que no tiene que ver con sus declaraciones sobre el plantel”, cerró.