Contra el tiempo: la millonaria cuota de la quiebra que acorrala a Blanco y Negro

Colo Colo lo pasa mal. A un día de la junta ordinaria de accionistas, que se celebra mañana, la tensión es total en Pedreros. Al profundo quiebre entre la directiva y el plantel, se sumó el descontento de decenas de trabajadores que reclaman que Blanco y Negro les “impuso” un descuento salarial hasta diciembre, el que no pudieron negociar. Como si problemas no faltaran, los albos tiene ahora un nuevo y gigante dolor de cabeza: la millonaria cuota de la quiebra que tienen que pagarle a la Tesorería General de la República. El plazo vence mañana y el Cacique, que atraviesa una delicada situación financiera, hace malabares de última hora para conseguir el dinero. Si no paga en la fecha estipulada, se arriesga a severas sanciones que amenazan seriamente el futuro de la concesionaria.

Se trata de casi 540 millones de pesos que hoy no están en la caja del Monumental. Cuando asumió la administración del cuadro popular en 2005, la sociedad anónima que preside Aníbal Mosa se hizo codeudora solidaria, por lo que cada año paga un porcentaje de la deuda del Club Social y Deportivo. Se trata del principal pasivo de la concesionaria.

“El pago de las cuotas anuales deberá efectuarse a más tardar el día 30 de abril del año siguiente al de la obtención de las respectivas utilidades o ingresos”, señalan los estados financieros de ByN.

La situación de la administradora es tan delicada que en años anteriores se han visto obligados, incluso, a recurrir a empresas de fáctoring para obtener liquidez. De hecho, el Cacique está demandado por la empresa Factoring Nacional SpA por un monto de $27.494.521.

Desde el directorio confirman que, efectivamente, no han podido pagar la cuota aún y que se encuentran haciendo todo lo posible para cumplir con el convenio que tiene con la Tesorería. De lo contrario, se exponen a sanciones muy serias.

“El incumplimiento total o parcial de una o más cuotas hará exigible el pago del total de la deuda sujeta al convenio o del saldo insoluto, en conformidad con las reglas generales. Para mantener vigentes los convenios las organizaciones deportivas profesionales que los hayan suscrito deberán mantener al día el pago de las demás obligaciones tributarias que se originen por efecto del giro o actividad que desarrollen en virtud de esta ley. El incumplimiento de cualquiera de ellas será causal de término de los convenios y hará exigible el cobro del total de la deuda sujeta a tales convenios o del saldo insoluto, en conformidad a las reglas generales”, advierte ByN en sus estados financieros.

Hasta ahora, ByN siempre cumplió con los plazos y desde la concesionaria advierten que nunca se llegó al extremo de pagar el último día. Por eso, han acelerado gestiones para poder obtener los casi 540 millones de la cuota 2020 correspondiente a la quiebra.

No cumplir con el convenio de la Tesorería los obligará a pagar el saldo de la deuda de la quiebra, lo que sería catastrófico para Mosa. “En ese caso, hasta el contrato de concesión podría estar en riesgo”, advierten en el Monumental.

Colo Colo vive una compleja situación financiera a raíz de las pérdidas millonarias de 2019 y de los contratos publicitarios que se le cayeron tras la suspensión del Torneo Nacional por el brote de Covid-19. La pesadilla financiera de los albos suma y sigue.