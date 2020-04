Camino al despeñadero: el duro análisis sobre el estado financiero de Colo Colo

“Obviamente los números de Colo Colo en 2019 no fueron nada de positivos. Arrojó $ 1.300 millones en pérdidas, después de venir con un buen 2018 con $ 4.200 millones de utilidades”. Así comienza Roberto Darrigrandi su análisis financiero del actual momento de Blanco y Negro, la concesionaria que administra los destinos del club más popular y ganador del fútbol chileno, que hoy desarrolla su junta ordinaria de accionistas, por videoconferencia.

Darrigrandi, ingeniero comercial de la PUC, con menciones en economía y administración de empresas y con un MBA de la Universidad de Chicago (entre otros grados académicos), aceptó la propuesta de revisar los últimos estados financieros consolidados de ByN, que abarcan hasta el 31 de diciembre de 2019. La pregunta era simple: ¿Qué tan golpeada está la economía de Colo Colo?. Y la respuesta, preocupante para el hincha del cuadro popular, fue clara y extensa, tras un análisis que involucró términos como deuda, patrimonio, liquidez, deuda e ingreso a corto plazo, flujo de caja y costos fijos, entre otros aspectos técnicos. Casi en todos, los albos reprobaron.

En números redondos, la deuda total de Colo Colo equivale a $ 35 mil 700 millones. Y el patrimonio del club solo llega a los $ 20 mil millones. “El patrimonio del club disminuyó. Al mismo tiempo, la deuda total en 2018 era de $ 26.800 millones y subió cerca de 9 mil millones en 2019”, explica el economista. Y agrega otro indicador alarmante: “La liquidez, que es la relación entre los activos de corto plazo con las deudas a corto plazo, también ha bajado, casi un tercio en relación a 2018. De un factor de 2,1 a 1,4”, indica.

El especialista recalca que los números llegan hasta diciembre del año pasado y que, seguramente, ahora deberían ser peores, debido al escenario de crisis por el coronavirus. En ese sentido, anticipa algo lógico. El flujo de la empresa para los próximo meses será en extremo duro, lo que ratifica que “el estado financiero del club es muy delicado. Esto es como una bomba de tiempo, que requiere una reestructuración mayor”, dice Darrigrandi, quien subraya que a la administración de Mosa no le quedaba otra que acogerse a la Ley de Protección al Empleo, después del fracaso de las negociaciones con el plantel por una rebajada pactada de sueldos.

Ahora Colo Colo tendrá un margen, que tampoco es mucho, pensando en que el regreso no será sencillo. Según indican desde ByN, el ahorro por enviar a los jugadores al seguro de desempleo equivale a cerca de $ 600 millones mensuales. “Pero después, dirigentes y jugadores deben entender que el país enfrenta otra realidad. Ya no pueden vivir en una burbuja. Tiene que haber un cambio drástico, radical, en la administración de los costos fijos o el club corre el riesgo de no llegar a fin de año”, remarca el ingeniero comercial.

Y cuando habla de “costos fijos”, Darrigrandi se refiere principalmente al gasto en la plantilla del primer equipo (cerca de $ 700 millones). Según la proyección fría del economista, algo que muchas veces no coincide con la administración del fútbol, el valor de la nómina de Colo Colo debería bajar entre un 40 y un 50 por ciento. “Por lo que se ve del último balance y por la contingencia tan negativa que vive el mundo, Colo Colo tendrá menos recursos para cubrir sus compromisos con bancos y acreedores. Por eso el cambio debe ser drástico, una vez retorne esta ‘nueva normalidad’ o al final se van a ir todos camino al despeñadero”, sentencia.

A propósito de falta de caja para cumplir con las deudas, ByN tiene que pagar hoy a la Tesorería General de la República $ 540 millones, correspondientes a la cuota de la quiebra que se cancela una vez al año. Hasta ayer, la SA hacía malabares para conseguir ese dinero o una extensión de plazo, que le permita evitar duras sanciones y el riesgo de perder la concesión del club.

Ese es el escenario financiero que recibe hoy a la Junta Ordinaria de Accionistas, desde las 11.00, en donde deberán ser aprobados los balances de la institución. Como otra gran novedad, se confirmó ayer que Daniel Morón sale del directorio como representante del Club Social. En su lugar, trascendió, ingresará el sociólogo José Miguel Sanhueza.