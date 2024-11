Otra vez se queja: Vinícius Júnior se lesiona y encuentra culpable

Vinícius Júnior se queja de nuevo. El brasileño no para de involucrarse en polémicas por una u otra razón. La más reciente tuvo motivo en la entrega del Balón de Oro, que no recibió. Esa vez, se provocó un profundo quiebre: el Real Madrid le sacó el piso a la ceremonia y no envió a sus representantes a la gala en la que se premiaría a los mejores jugadores del año. Los merengues consideraban que el brasileño merecía el galardón con larguera. Finalmente, quedó en manos de Rodri, del Manchester City.

Ahora es el propio delantero formado en el Flamengo quien alza la voz. La razón es física. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vini Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el club, a través de sus plataformas oficiales.

La teoría

Vini esboza una teoría para explicar la dolencia, cuyo plazo de recuperación, en teoría, le permitiría estar disponible para la final de la Copa Intercontinental, la principal preocupación en la Casa Blanca. Ese duelo se jugará el 18 de diciembre. “El loco calendario... A recuperar”, escribió el astro en sus redes sociales, dando cuenta de lo que considera como el responsable del desgarro que lo condena a la inactividad.

En rigor, la exigente programación a la que están sometidos los merengues les ha generado una larga lista de ausencias. Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Aurélien Tchouameni, Rodrygo y Lucas Vázquez, todas figuras importantes para el armado de Carlo Ancelotti, no están disponibles por el momento, debido a distintas dolencias.

Vinícius Júnior, en el partido entre el Real Madrid y el Leganés. (Foto: Reuters)

La controversia en España llegó a subir de tono. Los futbolistas llenaron a advertir con la posibilidad de una huelga para que se considerara la necesidad de adecuar la programación al descanso que necesitan los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, el propio Ancelotti zanjó la polémica, al menos desde el punto de vista práctico. “Las quejas no van a cambiar el calendario”, teorizó.

Aparte de la visita a Anfield, para medirse al Liverpool, el miércoles por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, Vini Jr. se perderá los partidos contra el Getafe, el Athletic Bilbao, el Girona y el Rayo Vallecano en la liga española. Tampoco estará disponible para el choque ante el Atalanta, por el torneo europeo.

El delantero es una pieza clave para los merengues, en virtud de su capacidad goleadora: esta temporada ha aportado con 12 conquistas.