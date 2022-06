Otro dardo de Carlezzo: la historia de Norte América, el club formador de Byron Castillo que ya fue sancionado en Ecuador por la mala inscripción de más de 70 futbolistas

Se viven días claves a la espera de la resolución de la FIFA ante la denuncia presentada por la Federación de Fútbol de Chile contra su par ecuatoriana y Byron Castillo por la inclusión irregular del zaguero en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas y que le entregan a la Roja la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Durante la jornada de ayer el abogado de la federación nacional Eduardo Carlezzo se dio el tiempo para exponer cuáles fueron los pasos que dio el equipo jurídico en su investigación y mostrar las pruebas que acompañaron la denuncia ante la Unidad Disciplinaria de la FIFA.

Entre estos está el hecho de que “La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub-20 resolvieron la desvinculación de varios jugadores por tener problemas en su documentación, entre ellos Byron Castillo. El origen de todo está en el club Norte América, razón por la que fue suspendido por estar detrás de las falsificaciones. Por su parte, en el Registro Civil de Guayas funcionarios fueron despedidos por esto mismo”.

El caso de Norte América

La situación que hoy vive Byron castillo no es nueva. Esto se da pues el equipo que lo formó, el Club Norte América, tiene 73 casos de jugadores que han presentado irregularidades con su identidad.

De hecho, en una serie de investigaciones que se llevaron a cabo en 2017 se encontraron dobles certificados de nacimiento, inscripciones sin valorar, actas inexistentes, además de suplantación y doble identidad.

“Un nuevo informe generado por Registro Civil, en virtud de la veeduría conformada por el CPCCS, revela que, de más de 350 casos revisados, se detectaron 73 casos de jugadores con irregularidades en documentos de identidad, perpetrados en los últimos 10 años. Lo insólito es que se trata del mismo club”, manifestaba Xavier Burbano, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador en 2017.

Además, El Registro Civil le solicitó una lista a la Federación Ecuatoriana de los jugadores federados por el club en los últimos 10 años. Tras los análisis se detectaron inconsistencias en 81 de 466 jugadores.

Pero esto no es todo, pues en 2015 tres jugadores del Norte América fueron llamados a la selección Sub 17. Sin embargo, estos no pasaron el proceso de validación de sus documentos. Allí se manejó la hipótesis de que eran colombianos, pero sin llegar a comprobarse.

Sanciones

El castigo al club de la provincia de Guayas llegó en 2018, precisamente por la falsificación de identidades.

El Coronel Jaime Jara, director de la Comisión de Investigación de la FEF señaló en la ocasión que “los informes están bien sustentados. Tenemos el convenio con el Registro Civil que va en buen camino. Tenemos seis mil casos. Las irregularidades de jugadores se seguirán dando a conocer. Una vez que clarificamos los casos, pasa a Comisión de Disciplina y de ahí a la Fiscalía”.

“Han salido muchos malos funcionarios del Registro Civil. Del club Norte América. Tenemos muchos casos de falsificación. El origen de todo está en el club Norte América. De ahí se despliegan los casos a más clubes. Norte América fue suspendido por los casos de falsificación encontrados”, complementaba Jara.