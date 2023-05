Otro golpe para la U: el Sernac le ordena devolver las entradas del clásico del bochorno

Universidad de Chile deberá devolver las entradas del bochornoso Clásico Universitario del domingo en Concepción. El Sernac ofició a Azul Azul de que deberá retornarles a los aficionados que pagaron sus boletos el costo que cancelaron por entrar a un espectáculo que duró apenas 30 minutos. La determinación es independiente de las sanciones que adopten otros organismos gubernamentales y federativos contra el club laico. La justicia liberó a los 22 detenidos que hubo después de las tristes escenas, que fueron observadas por todo el mundo.

“Junto con lamentar los vergonzosos hechos ocurridos durante el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Ester Roa de Concepción, que pusieron en riesgo a miles de asistentes, entre ellos, personas mayores, niños y mujeres, como SERNAC exigiremos a Azul Azul que devuelva íntegramente el dinero de las entradas a quienes asistieron al partido, además de las medidas compensatorias adecuadas por los daños ocasionados”, manifiesta Andrés Herrera, director nacional de la repartición pública.

Asumir responsabilidades

La autoridad enfatizó en que los clubes organizadores deben asumir las responsabilidades relativas a los espectáculos que realizan. “Acá el principio está claro: si no se cumplen con las condiciones ofrecidas, las empresas organizadoras deben devolver íntegramente el dinero a los asistentes y además compensarlos por los daños ocasionados, esto independiente de otras consideraciones penales o de seguridad que pueda tener el caso”, sostiene.

“Los más afectados por los incidentes fueron precisamente los miles de hinchas que asistieron al partido, pues se expusieron a sufrir daños, sin contar con la decepción de no poder disfrutar el partido. Por ende, las personas no pueden y no deben por ningún motivo asumir el costo económico de un espectáculo que fue cancelado por la falta de profesionalismo de parte de los organizadores”, insiste Herrera.

Azul Azul tiene 10 días hábiles para responder a la determinación que luego de ese plazo será ejecutoriada. La ANFP decidió que el encuentro se jugará sin público.