Pablo Aránguiz se va de la U y jugará Copa Libertadores con Ñublense

Era un secreto a voces que Pablo Aránguiz no iba a continuar en Universidad de Chile. Desde que finalizó el Torneo Nacional 2022, la versión de que el mediocampista iba a partir del CDA fue tomando fuerza, hasta que finalmente se concretó su nuevo destino. El jugador se va a Ñublense de cara a la temporada 2023, en la cual el conjunto de Chillán tendrá el desafío de la Copa Libertadores.

“¡Bienvenido Pablo Aránguiz! El volante se sumó al elenco ñublensino para la temporada 2023. ‘Pablito’ ya tuvo el primer entrenamiento junto a sus compañeros en Paso Alejo. ¡Vamos por un gran 2023!”, postearon los Diablos Rojos en sus redes, acompañado de un video con la llegada del futbolista de 25 años.

Aránguiz estaba integrando el grupo de “marginados” de la U, los que no estaban participando de los trabajos tácticos con el técnico Mauricio Pellegrino, en el que también está Marcelo Cañete y Ronnie Fernández, otros que no serán considerados por el DT argentino de los azules.

Ñublense es el cuarto club en la carrera de Pablo Aránguiz, sumando a Unión Española y el FC Dallas de Estados Unidos. En el torneo de Primera División 2022, jugó solo 517 minutos con los azules, distribuidos en 19 encuentros. Anotó dos goles, ambos a Huachipato.

El equipo de Jaime García ya trabaja de cara a un intenso 2023, entre la actividad local y la internacional. Hasta la fecha, el cuadro chillanejo ha sumado seis refuerzos. Además de Aránguiz, fichó al lateral Juan Córdova (Huachipato), a los volantes Jorge Henríquez (Audax) y Juan Leiva (UC), y a los delanteros Andrés Vilches (Palestino) y Bayron Oyarzo (Curicó Unido).

Por contraparte, han partido del equipo Mathías Pinto (Iquique), Alexander Aravena (UC), Federico Mateos (U. de Chile), Matías Moya (Colo Colo), Fernando Cordero (Rangers), Iván Rozas (Copiapó) y Nicolás Guerra (la U).

Jaime García es conocido en el ambiente futbolístico no solo por ser un entrenador capaz, sino que también por recuperar a jugadores que no han tenido un buen pasar reciente, como el caso del ex Unión.