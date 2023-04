Pablo Corral enfrenta la acusación de Bogmis por racismo: “Se trató de un simple, pero triste malentendido”

La Primera B ha dado noticia en los últimos días por una particular situación que se vivió en el duelo entre Universidad de Concepción y Santiago Wanderers. El jugador del Campanil Job Bogmis acusó al jugador caturro Pablo Corral de dirigirse hacia él con palabras racistas.

Ante estos hechos, Corral tomó la palabra para dar su versión de lo sucedido. “Quiero agradecer a cada una de las personas que me han manifestado su apoyo en estas últimas horas, especialmente a mis compañeros y al club en general, luego de las acusaciones sobre un supuesto insulto racista contra Job Bogmis, por quien tengo el más profundo respeto”, comenzó señalando.

“Hoy se ha dado a conocer que el árbitro desestimó esta situación en su informe, y no es de extrañar, porque siempre se trató de un simple, pero triste malentendido”, continuó.

Más adelante señala que “a pesar de esto, quiero que sepan que igual conversé con Job, pues tenemos amigos en común y una buena relación, por lo que sería imposible que yo siquiera pensara en insultarlo de esa manera”, aseguró.

Por último, manifestó que “es una pena que esto escalara de la forma en que se dio, pues las personas que me conocen saben que jamás podría discriminar a nadie... Espero que esto al menos sirva para tomar conciencia tanto sobre la gravedad del racismo en nuestra sociedad, como en el daño que significa atacar por redes sociales sin mayores conocimientos o pruebas”, cerró.

La acusación de Bogmis

Tras el partido en el que se impusieron los porteños por 0-2, Bogmis relató lo sucedido. “No me caliento mucho en la cancha, pero hay cosas que molestan. Son cosas difíciles cuando un rival te dice ‘negrito’. Por eso me molesté”, declaró en diálogo con Diario Concepción.

“El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad. Son temas en los que hay que meter un punto y que ciertas cosas se acaben. Yo sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Somos todos humanos. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho. Somos todos humanos que jugamos para nuestras familias, nuestros amigos y nuestros sueños. Uno se tiene que focalizar en eso en vez de gritar ciertas palabras”, agregó.

Más adelante contó que pese a lo ocurrido “Corral no me pidió disculpas ni nada de eso. Uno de ellos se acercó, no sé quien era, me preguntó lo que pasó y me dijo ‘disculpas, hermano, estas cosas no pueden pasar’. Pero Corral no. Me duele esto. No estoy en mi país, pero me debo sentir libre donde sea. Lo bueno es que tuve el respaldo de mis compañeros. El resto de jugadores tienen acá a sus familias, al contrario mío. Son palabras que duelen. Nunca había vivido eso, nunca me había pasado. Hay que sacar ese tipo de cosas”.

“Tengo a mi familia lejos. Uno vuelve a la casa y no tiene a su mamá al lado. Obvio tengo compañeros, pero falta esa familia, hermana o hermano que te tranquilicen. Lo hacen por teléfono, pero no es lo mismo que tener esa persona al lado tuyo, pero sé que cada sueño tiene un sacrificio y después viene la recompensa. Lo primero es sacar a la U de Conce del momento en que está”, cerró Bogmis.