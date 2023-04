“Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó”: el polémico cruce del Kun Agüero con un conocido periodista argentino

Kun Agüero nunca imaginó que sus palabras dichas en mayo de 2022 lo involucrarían en un duro cruce de palabras casi un año después. “Yo diría ‘el peso a tomar por culo, ahora todos ganan su sueldo en dólares’. Si los dólares los necesitás para todos lados. ¿El peso dónde lo llevás? A ningún lado”, dijo en esa oportunidad el exfutbolista, en un stream junto a Maxi Rodríguez. Sin embargo, durante estos días el formado en Independiente encontró respuesta en Pablo Duggan, conocido periodista argentino, que en medio de la idea de dolarización en ese país (una propuesta del precandidato presidencial Javier Milei), confrontó a Agüero.

De la discordancia al insulto del periodista

El profesional de las comunicaciones utilizó su espacio en una radio argentina para expresar su preocupación por la opinión dicha por el exfutbolista. “Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso”, comenzó diciendo Duggan.

Sin embargo, sus palabras fueron subiendo de tono poco a poco y comenzó a insultar a Agüero: “Flaco, lo que estás diciendo vos hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina y vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de put... la verdad las cosas que dice, con todo cariño (...) Es de mala persona lo que está haciendo el Kun Agüero, es de mala persona. No se da cuenta de la penetración que tienen sus palabras”.

El Kun también fue con todo

En uno de sus stream en Twitch, uno de los usuarios le preguntó al Kun por las palabras que había dicho Pablo Duggan en su contra, oportunidad que no desaprovechó para descargarse: “Leí algo de eso... no sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es, pero supongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un huevo, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión”, partió hablando el nacido en Buenos Aires.

Kun Agüero transmite en Twitch, plataforma en la que cuenta con 4.66 millones de seguidores, siendo uno de los más masivos del planeta.

Luego, el exjugador aclaró que lo que más le molestó de los dichos en su contra fueron los insultos: “Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo (...) No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo”.

Por último, también respondió al periodista sobre sus palabras de que nunca había cobrado en pesos: “También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué genero en Argentina y pago impuestos para que sepas... No digas boludeces (...) Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos. Y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos”.