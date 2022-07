Pablo Milad pone en duda la continuidad de José Letelier en la Roja femenina: “Vamos a evaluar todo”

Alcanzar un cupo en el repechaje para el Mundial de la categoría, no calmó las aguas en la Selección Chilena femenina.

De hecho, la disputa interna entre las jugadores y el técnico José Letelier ya es analizada en las oficinas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y en la noche de este lunes, su presidente -Pablo Milad- habló sobre la continuidad del adiestrador de la Roja.

“Vamos a evaluar todo. Veremos cómo está la situación interna. Vamos a analizar fríamente y después de hacer eso informaremos la resolución que tomemos”, aseguró el jerarca de la ANFP. Eso sí, antes de cualquier cosa, el ente rector acordó que “lo primero que haremos es apoyar y ayudarlas en todo. Minimizar las variables que puedan influir en un bajo rendimiento. Dar un apoyo total”.

Soporte, que según Milad siempre ha estado. “Hemos prestado toda la colaboración, con partidos amistosos, premios, motivación, viáticos para que estén tranquilas y puedan enfocarse al cien por ciento”, expresó.

Palabras que llegan cuando la capitana, Christiane Endler, hace públicas sus diferencias con Letelier. “Logramos manejar el partido hasta el minuto 80. Después, se notó un cansancio evidente de algunas jugadoras, ahí esperábamos una respuesta desde afuera, que no obtuvimos, y, lamentablemente, nos fuimos para atrás y en cualquier momento se veía que iba a salir el gol de Venezuela”, sentenció la arquera tras el partido con la Vinotinto.

Y sus declaraciones no terminaron ahí, ya que Endler concluyó que “por el arrastre de partidos que llevamos, es raro no ocupar los cinco cambios en una situación así. Estábamos esperando una respuesta desde afuera, porque veíamos que se nos venían encima y no lográbamos tener la pelota”.