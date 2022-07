Pablo Solari es oficializado en River Plate: “Cuando me avisaron, me largué a llorar”

Pablo Solari ya es oficialmente jugador de River Plate. Así lo confirmó este lunes la escuadra Millonaria a través de sus redes sociales, dándole la bienvenida al jugador.

“Fueron varios días de negociación, pero al final gracias a Dios se dio todo. Estaba almorzando con mi novia y, cuando me avisaron, me largué a llorar por todo el sacrifico y todo lo que luché hasta llegar a este momento. Dar este paso en mi carrera me llena de orgullo”, señaló el delantero una vez que estuvieron arreglados todos los detalles del contrato según recoge Olé.

El ex Colo Colo se une a la escuadra de Marcelo Gallardo con un contrato hasta diciembre de 2026, con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros después de que los albirrojos compraran por cinco millones de dólares el 60% el pase a Colo Colo.

El jugador se había realizado este sábado los últimos chequeos médicos después de su salida de Chile, en la que entregó sus últimas palabras agradeciendo a Colo Colo. “Estoy muy contento. Es un premio a todo el esfuerzo que hice, es algo que soñé de chiquitito. Voy a esperar a pasar la revisión y firmar para estar más tranquilo y hablar bien”, señaló dejando claro que su paso por Macul “significó todo” y que estará “agradecido de por vida” por el club.

De esta forma se espera que este lunes Solari tenga su primer entrenamiento bajo las órdenes de Marcelo Gallardo junto a sus nuevos compañeros, entre ellos Paulo Díaz. Dependiendo de cómo vean su estado físico y futbolístico, el DT podría incluirlo en la lista de convocados para el partido de este jueves contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental por la novena fecha del torneo argentino.

Claro que no debería haber problema, pues Solari se mantuvo a plenitud junto a Colo Colo participando en el primer semestre de 26 partidos, convirtiendo siete goles y aportando cuatro asistencias.

Con esto, River sumó su cuarto refuerzo para la segunda parte del año después del volante Rodrigo Aliendro desde Colón, el delantero colombiano Miguel Borja desde Junior de Barranquilla y Lucas Beltrán que regresó de su préstamo desde el club sabalero.