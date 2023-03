Padre de Ansu Fati barre con todos en Barcelona: “Verlo tan pocos minutos, te cabrea”

Bori Fati, padre de Ansu Fati, se mostró muy disgustado con la situación actual de su hijo en el Barcelona. Así lo dejó ver en el programa El Partidazo de COPE, donde indicó que el futbolista merece sumar más minutos junto a los azulgranas.

Sobre el estado del delantero afirmó que “lleva ya cuatro años en la élite. Ahora físicamente está súper bien, súper. Ahora tiene más explosividad de la que tenía, seguro. Cuando tiene confianza, tiene más. Cuando no tienes confianza te faltan algunas cosas. Ahora, con la preparación que el Barça le ha puesto, está como un toro”.

Pero pese a esto, no ha estado siendo considerado por el técnico Xavi Alonso. “Tiene que disputar su sitio, está donde tiene que estar y donde le gusta estar”, expresó Bori.

Consultado por qué cree que el DT no lo coloca, indicó que “él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo”.

“Le dice que trabaje y trabaja. Él le ha puesto un trabajo específico para fortalecer la pierna y le está ayudando. Yo estoy enfadado, sí, como padre. Ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poco y a veces piensas como padre y no como entrenador. El entrenador del Barcelona pierde un partido y se habla de todo, y yo lo entiendo”, agregó.

Por todo esto también profundizó en su molestia. “A mí lo que me molesta es lo que está pasando. Es vuestro futbolista franquicia, el 10, y lo ha cogido cuando nadie estaba para coger el 10 de Messi. Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso es lo que me molesta a mí”, enfatizó.

“Yo no pido que sea titular sí o sí, porque todos los delanteros que están ahí son fenómenos. Estamos hablando de Ansu Fati, de la selección de España, y encima es del Barça, salió de La Masía. Si no le das esto, ¿a quién se lo vas a dar?”, prosiguió el padre de Ansu Fati.

En cuanto a la continuidad del atacante en el Barcelona, afirmó que “por Ansu, sí. Dependerá de que lo quiera el Barça. Si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfando, porque es un tío que viene para triunfar. Hay cosas que no puedes discutir”.

Además, se abre a la posibilidad de que el ariete siga su carrera lejos de los azulgranas e incluso lo ve en el Real Madrid.

“Eso ahora mismo no porque Ansu no aceptaría. No puedo meterle donde Ansu no quiere. Yo nunca jamás en la vida voy a hablar mal del Madrid, soy culé pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar. De repente algún día en la vida...”, sostuvo.