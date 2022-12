Padre de ex promesa de Colo Colo dispara contra Gustavo Quinteros: “No le gustan los jóvenes, les hace daño”

Williams Alarcón, padre del futbolista del mismo nombre, mostró su indignación con el trabajo realizado por Gustavo Quinteros con los futbolistas jóvenes. Además se fue en contra de los dirigentes por permitir que su hijo partiera a Unión La Calara a préstamo con opción de compra.

De hecho, el cuadro cementero hizo valer esta condición por el buen papel mostrado en el torneo anterior, pagando 400 mil dólares por el 70% de su pase, mientras que Colo Colo se quedó con el 30% restante para futuras transacciones.

Así, Alarcón estará una nueva temporada lejos del Cacique, situación que no le agrada a su padre. “Esto nos molestó, nos dolió un poco. Toda nuestra familia es colocolina, lamentablemente Colo Colo se lo perdió nomás, no supo aprovechar su talento y como que lo regaló. Invirtió mucho en él en las inferiores y se fue como si nada”, apuntó en conversación con Radio ADN.

Además, aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra el actual adiestrador de los albos Gustavo Quinteros, pues según su parecer su hijo “en Colo Colo no hubiera jugado, porque al técnico que hay hoy no le gustan los jóvenes. La gente que está trabajando en el club lo está haciendo mal. Si yo tengo un jugador talentoso, que va a dar, no lo puedo dar a préstamo con opción de compra, yo creo que lo estamos regalando”, insistió.

Además añadió que “los contratos en Colo Colo con los niños jóvenes son muy malos, pienso que trabajan muy mal con los jóvenes. Todos hablan de Quinteros, de que salió campeón, y no se dan cuenta de que le está haciendo daño a los jugadores jóvenes. ¿Cómo la dirigencia no se da cuenta?”, planteó.

Luego, para concluir, ejemplificó: “A Quinteros no le gustan los jóvenes, hay que ser realistas en el fútbol. ¿Por qué creen que jugó Vicente Pizarro? Fue porque se lesionó César Fuentes”, cerró el padre de Williams Alarcón.