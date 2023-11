País africano se borra del Mundial 2026 por miedo a la deserción de sus jugadores

En 2026 se desarrollará una nueva Copa del Mundo. Esta vez con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Si bien estos países se saben clasificados para la cita por ser los anfitriones, en las últimas horas se pudo conocer a un país que ha quedado fuera de este torneo.

Se trata de Eritrea, país que decidió no ser parte del proceso clasificatorio africano para la Copa. Según ha informado la federación de fútbol en conjunto con la FIFA en un comunicado, la actual selección que no está en el ranking de la FIFA por llevar más de cuatro años sin jugar un partido oficial, no jugará sus encuentros.

Allí señalan que “La FIFA y la CAF pueden confirmar que la Federación Nacional de Fútbol de Eritrea se ha retirado de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los partidos de Eritrea han sido cancelados, mientras que el resto del calendario de partidos del Grupo E permanece sin cambios, con Marruecos, Zambia, Congo, Tanzania y Níger”.

Claro que los medios africanos afirman que esta decisión de retirar al seleccionado ha sido tomado por el gobierno del país, pues temían la deserción de varios jugadores de la plantilla en el primer duelo del grupo contra Marruecos que estaba programado para este 16 de noviembre en la ciudad de Agadir.

Una situación que ya se registró en el proceso clasificatorio para la Copa de Qatar 2022. En 2019, cuando debían enfrentar a Botsuana, diez jugadores de la plantilla solicitaron asilo, lo que terminó convirtiéndose en un hecho vergonzoso para el gobierno del dictador Isaias Afwerki, quien está al mando del país desde 1991.

El retiro de la selección de Eritrea de su grupo de clasificación comenzó a gestarse a mediados de octubre, momento en la que la federación marroquí ya planteaba que su primer rival no se presentaría a disputar el encuentro.

Claro que solo seis días antes del inicio del proceso la FIFA finalmente hizo público el comunicado que no quiso hacer, pues para el máximo organismo del fútbol internacional le interesa que las 211 federaciones que están a su amparo participen de estas instancias, como una forma de destacar el carácter global del deporte, algo que ocurrió por última vez camino a Rusia 2018, aunque con las posteriores salidas de Indonesia y Zimbabue.

Ahora se espera cuál será la decisión que tomen las autoridades de Eritrea de cara al proceso clasificatorio para la Copa de África de 2025, pues hasta el momento la selección de fútbol no tiene planificados encuentros oficiales que le sirvan para prepararse para este evento.