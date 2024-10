¿Para reencontrarse con Messi? El Barcelona sorprende y pretende llevar su localía en LaLiga a Miami

El Barcelona está cerca de mover su localía a 8.142 kilómetros de distancia. En España aseguran que el elenco blaugrana podría recibir al Atlético de Madrid, el 22 de diciembre, en Miami. Según el diario El País, las gestiones las están realizando desde LaLiga, tramitando los permisos con la Real Federación Española de Fútbol. Mientras se sigue remodelando el Camp Nou, el equipo culé podría ejercer su localía en el Hard Rock Stadium en ese cotejo.

Pese a que en un principio la opción se veía como algo lejano, en el país ibérico aseguran que las partes se acercan para mover el enfrentamiento a Estados Unidos. De hecho, Enrique Cerezo, el presidente del club colchonero, se refirió públicamente a la situación y no se mostró en contra del viaje. “Donde manda patrón no manda marinero. Nosotros no sabemos nada del partido. Si es por bien del fútbol español, nosotros estamos encantados de colaborar”, señaló.

Barcelona puede recibir al Real Madrid en Miami. Foto: AP/Manu Fernandez

Los movimientos que realiza LaLiga, siguen sin llegar al final del camino. Además del permiso de la RFEF, necesitan llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores, con UEFA y FIFA. El presidente de la máxima competición hispana, Javier Tebas, ha repetido que desea que en su gestión se lleve a cabo un partido de la temporada regular en el extranjero. Relevent, empresa norteamericana organizadora de eventos deportivos, es la encargada de la negociación. En el pasado, Barcelona intentó llevar al Girona y al Villarreal a jugar a Miami, sin embargo, en esos momentos, no llegaron a buen puerto en las tratativas. No obstante, en abril, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que la demanda antimonopolio de Relevent siguiera adelante contra la FIFA por la política de no permitir que un país albergue partidos de liga en los que participen equipos de otras latitudes.

¿Se verán con la Pulga?

Curiosamente, la ciudad a la que se quiere mover en duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, es donde está jugando Lionel Messi. El argentino, que hoy milita en el Inter Miami, podría reencontrarse con su exclub. Durante los últimos días, la Pulga ha estado en la palestra debido a que la FIFA anunció a través de un comunicado oficial que el elenco norteamericano jugará el Mundial de Clubes. “Tras conquistar el Supporters’ Shield de la Major League Soccer (MLS) 2024, un reconocimiento que lo acredita como el mejor equipo del año de la temporada regular en esta competición”, señalaron.

Con la confirmación de la participación del Inter de Miami, ya están definidos 31 de los 32 clubes que competirán en el Mundial de Clubes FIFA 2025. El último cupo es para el campeón de la Copa Libertadores, cuya final se disputará el 30 de noviembre de 2024 en Buenos Aires.