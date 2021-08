Paredes soltó un posible bombazo de Coquimbo Unido: “Puede que venga Jorge Valdivia”

Con un plantel lleno de referentes, Coquimbo Unido sigue peleando por volver a la Primera División y por seguir avanzando en Copa Chile. Esteban Paredes es parte del grupo que busca dar el salto y, este viernes, el delantero filtró un posible fichaje del conjunto pirata, el de Jorge Valdivia. Además, el Tanque se refirió al buen momento del equipo de sus amores, Colo Colo.

“Se vienen sorpresas, puede que venga a jugar acá Jorge Valdivia”, declaró en DirecTV Sports. El Mago actualmente es jugador libre tras su desvinculación de Unión La Calera a fines de junio. Con los Cementeros el volante tuvo buenas actuaciones, incluso en Copa Libertadores, pero las lesiones no le permitieron desarrollar continuidad.

Tema obligado con Paredes es Colo Colo, y el goleador histórico de Primera División no tiene problemas en manifestar su visión: “Me alegra mucho el momento de Colo Colo, me alegro por los chicos. Hoy, el equipo está jugando a lo que quiere Gustavo Quinteros, está volando. Me pone contento que los jugadores jóvenes puedan estar jugando”.

Por último, tuvo palabras especiales para Iván Morales. “Desde los 16 años le dije a Iván que debía cambiar. Hoy le está dando mucha validez a los consejos que le han dado en el camino. Cambió la alimentación, está entrenando más y está demostrando su nivel. Me alegro mucho”, cerró.