Partido clave: el Clásico Universitario ya tiene fecha y hora

Solo restan tres fechas para el epílogo del Campeonato Nacional. Una cerrada lucha por el título, que tiene a Universidad de Chile como máximos protagonistas.

Los albos tienen cuatro puntos menos respecto de los azules. Sin embargo, el cuadro de Pedrero tiene dos partidos menos, los cuales tendrá que recuperar en medio de esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El elenco del cacique se medirá el domingo 13 de octubre ante Huachipato, al que visitará justo al mediodía, en el estadio CAP de Talcahuano. Tres días después, el equipo de Jorge Almirón visitará a Unión La Calera, duelo con el que se pondrá al día, a las 20:00 horas.

Si los de Macul vencen ambos partidos, quedarán dos puntos sobre su archirrival, con solo tres jornadas para la definición del campeonato, que tiene a los dos equipos más grandes de Chile como exclusivos candidatos.

En ese escenario, la programación de esos capítulos finales representa una de las variables importantes para definir al próximo campeón del fútbol chileno.

Clásico con fecha

Sin lugar a duda, el duelo entre Universidad Católica y los azules por la vigésimo octava fecha asoma como uno de los enfrentamientos clave para determinar el futuro de los laicos en su apretada lucha por la corona.

El próximo Clásico Universitario, donde los de la franja serán locales, tendrá lugar el sábado 19 de octubre en el estadio Santa Laura. El partido se disputará a las 18:00 horas.

Será el segundo encuentro de la antepenúltima fecha del torneo, la misma que tendrá inicio a las 15:00 horas, con el choque entre el local O’Higgins y Ñublense de Chillán.

Colo Colo, el otro aspirante al primer puesto visitará a Palestino un día después. Partido que está fijado a las 15:00 horas del domingo 20 de octubre, en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los otros duelos programados ese mismo día: Deportes Iquique vs. Cobreloa, Coquimbo Unido vs. Cobresal y Copiapó vs. Everton; todos a las 17:30 horas de Chile.