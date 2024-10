Paso a paso: Ricardo Gareca revela detalles del día en que Carlos Palacios abandonó la Roja

La Roja vive tensión dentro y fuera de la cancha. El jueves cayó de forma agónica por 2-1 ante Brasil y, con los resultados posteriores, quedó en el último lugar de la tabla. El sábado por la mañana se comunicó la sorpresiva salida de Carlos Palacios de la concentración chilena, lo que generó polémica y una serie de especulaciones sobre su situación, pese a que se informó que la Joya tomó esta decisión por problemas personales. Con ese ambiente, la Selección deberá enfrentar este martes a Colombia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en Barranquilla.

En la conferencia de prensa previa al mencionado compromiso, una de las primeras consultas a Ricardo Gareca fue precisamente para saber qué ocurrió con el futbolista de Colo Colo. La explicación fue larga, aunque comenzó con lo que hasta ese momento era de conocimiento público: “Lo de Carlos se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales”. Tras esas palabras, confesó que “no tuve la oportunidad de hablar con él”.

Tarde libre y una reunión que no se concretó

Luego, el Tigre fue entrando en los detalles. El viernes los jugadores de la Roja tuvieron la tarde libre, pero debían volver a dormir a Juan Pinto Durán. En el transcurso de esas horas, Palacios le solicitó al DT reunirse antes de la llegada del resto de los compañeros, algo que no pudo suceder. Al final, el volante tuvo que hablar con el preparador físico: “Les habíamos dado (a los jugadores) para que almorzaran con la familia y regresen a dormir. Yo estaba con mis hijos y nietos, ya tenía para llegar a las 11:00 a cenar. Carlos me había pedido para ir un poco antes y, como tenía esa cena, lo mande al preparador físico; si era tan urgente que hablara con él, y siempre estando yo al tanto. Lo que manifestó es que eran cosas personales y lo entendemos. Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto”.

Foto: Alejandro Pagni/Photosport

El estratega de la Roja también dijo que el resto del plantel recién se enteró al otro día en la mañana sobre lo que sucedió: “Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente en la mañana la decisión de Carlos y nada más”.

Además, el argentino dejó en claro que él tampoco sabe los motivos por los que el formado en Unión Española se bajó del encuentro ante los cafetaleros: “Eran cosas personales y el grupo lo tomó bien, más allá que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe porque él no explicó a profundidad. Cuando uno aduce eso queda como algo privado”.

No obstante, Gareca declaró que no le cerrará las puertas del combinado nacional para futuras nóminas: “Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tendrá las puertas cerradas en la Selección, ni aún los jugadores que ustedes puedan llegar a pensar que tienen un conflicto por algo. No me puedo dar ese lujo”. Esta última frase aplica no sólo para lo ocurrido con Palacios, sino que también con Arturo Vidal, quien en las últimas semanas lo ha criticado públicamente.