Patricio Ormazábal le pone tarea a la Sub 20 para enfrentar a Marruecos: “Desde el primer minuto la intensidad tiene que ser a mil”

La Roja Sub 20 continua con su preparación para enfrentar un nuevo duelo en el marco del torneo amistoso Costa Cálida que se disputa en Murcia, España. El elenco dirigido por Patricio Ormazábal enfrenta su tercer duelo en el que tendrán que medirse con la selección de Marruecos.

Sobre este duelo el DT aseguró que el conjunto africano “es un rival muy difícil. Le ganó a Australia 1-0 y perdió 2-1 contra Inglaterra en un partido que pudimos ver que fue bastante apretado. Tengo entendido que Inglaterra era el rival más fuerte de este torneo”.

Sobre las características de los leones del Atlas destacó que es “un equipo muy ordenado, muy físico y con una característica principal que es el ritmo que pone, la intensidad y el colectivo de ellos. Creo que ha sido muy bueno para nosotros este tipo de experiencia para entender que si no estamos al 100 los 23 o los que estamos en el momento no ponemos todo, se hace muy difícil competir a este nivel. Creo que esa es la lección más grande que nos llevamos. Y si mañana no estamos a ese nivel y con ese compromiso colectivo, al margen de todas las cosas tácticas, de la parte individual, se hace muy difícil competir a este nivel”.

De todas maneras valoró que las características de estos partidos le permitirán llegar de mejor forma al Sudamericano de la categoría. “Lo hemos dicho antes, estamos en permanente evaluación. Nos tocó una exigencia muy alta y nosotros vamos viendo cómo responder. Hemos hablado de lo que se puede mejorar en los primeros minutos, entrar desde el primer minuto a competir y no esperar a que nos acomodemos en la cancha. Son experiencias, porque cuando te marcan un gol cuesta mucho revertirlo. Ese es el tipo de cosas que si bien pueden pasar, pero desde el primer minuto la intensidad tiene que ser a mil para después no tener que remontar desde atrás”.

A su vez, Jeison Fuentealba, volante formado en Universidad de Chile y que ahora es parte del plantel de Deportes La Serena y figura en el último encuentro contra Australia en el torneo de Costa Cálida comentó que “en lo personal me siento muy contento, con mucha confianza. Siento que el equipo está haciendo las cosas bien y sobre los dos goles es algo colectivo, es algo del equipo que yo pude finalizar de buena manera. Lo importante es que el equipo ganó”.

Sobre el duelo contra la selección africana señaló que “ya hemos visto dos partidos de marruecos. Es un equipo intenso, con mucha fuerza, pero nosotros tenemos que concentrarnos y hacer las cosas bien”, cerró.

El duelo entre las selecciones Sub 20 de Chile y Marruecos está programado para este martes 27 de septiembre a partir de las 08.00 horas.