Patricio Rubio explota tras la derrota de Ñublense: “A la U le robaron el título y ahora querían arreglarla”

Corría el minuto 60 de la final de la Copa Chile cuando Ñublense parecía dar el golpe. Los Diablos Rojos igualaban el encuentro gracias a un tanto de Patricio Rubio. Sin embargo, tras una serie de reclamos de los futbolistas de la U sobre José Cabero, el juez desestimó la anotación tras una revisión previa en el VAR. ¿El motivo? Una falta previa sobre Franco Calderón.

La situación provocó la furia de los futbolistas del cuadro chillanejo. El más efusivo fue el propio exdelantero de Universidad de Chile. “Los de arriba, de arriba hacen todo esto. Cagones. Está arreglado, si ya perdieron el año”, señaló, en un registro captado por la transmisión de TNT Sports.

Posteriormente, en los descuentos, el ariete terminaría siendo expulsado por reclamos tras recibir una tarjeta amarilla.

Los descargos de Rubio

Con la derrota de Ñublense consumada y la coronación de la U como un hecho, Rubio continuó con sus descargos. El delantero siguió en su línea y explicó sus dichos en pleno desarrollo del partido. Primero, volvió a cuestionar la decisión de José Cabero de anular el empate chillanejo. Después, aseguró que la decisión ocurrió porque el cuadro azul fue perjudicado en la definición del Campeonato Nacional con Colo Colo.

“Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron (en el partido ante Everton) y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP”, indicó en radio Cooperativa.

Rubio también dio detalles sobre lo que le dijo Mario Salas: “El profe me dijo que me calmara, ya que habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros”, señaló.

Finalmente, aseveró que la anotación de Charles Aránguiz debió ser anulada por una supuesta falta previa. También aclaró su relación con el conjunto universitario: “Aclaro que no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario, solo que para mí no fue falta. Si van a ver el VAR, debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca”, sentenció.