Paulucci deja en manos de José María Buljubasich su continuidad en Universidad Católica: “El gerente técnico evalúa nuestro trabajo”

Tres de los últimos dieciocho puntos, disputados en el Campeonato Nacional, es la pobre cosecha de Cristian Paulucci en la banca de Universidad Católica.

El entrenador que consiguió una épica remontada en el Torneo pasado y logró un histórico Tetracampeonato para los de Las Condes, hoy no da con el equipo. Y más allá de que la caída ante Huachipato esté marcada por la expulsión de Diego Valencia, los de la franja hace rato que están divorciados con el balón.

Por lo mismo, le preguntaron al adiestrador es si iba a poner su cargo a disposición y la respuesta fue: “Eso está en evaluación. El gerente técnico evalúa nuestro trabajo. Nos preocupa mucho la situación en la que estamos y que no podamos levantar cabeza” Acto seguido, sostuvo -varias veces- que la derrota ante los acereros pasó por la expulsión de Valencia y no salió de ahí.

“Hasta ese momento, teníamos el partido controlado y ellos salían de contra. Sentíamos que lo podíamos ganar y esa tarjeta desvirtuó el partido”, insistió una y otra vez. Pero, pese a ello, el DT reveló que “no venimos bien y nuestro funcionamiento no es el mejor. Y cuando uno pierde, parece que todo se hace mal y eso no es así. Vuelvo a repetir, hasta la expulsión fue un partido y luego, otro”.

Paulucci se refirió también a los duelos que vienen (Colo Colo y Flamengo) y adelantó que “estamos enfocados en eso ahora y ganarle a Huachipato nos metía en la lucha por los puestos de arriba y por eso, esto nos golpea, nos pega un sacudón terrible, porque queríamos estar en la parta alta de la tabla”.

En tanto, en el otro lado de la vereda, Antonio Castillo reveló que “sabíamos que era un equipo difícil y trabajamos para eso y gracias a Dios, se nos dio el resultado. Ahora vamos pasito a pasito, para lograr los objetivos que nos propusimos”. Y luego concluyó: “nosotros sabemos que somos un equipo fuerte y estamos mejorando día a día”.