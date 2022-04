El campeón no lo parece: la UC pierde con Huachipato y el crédito de Paulucci se agota

El campeón no aparece. Ese equipo hegemónico durante cuatro años se esfumó. Universidad Católica no logra despegar en el Torneo Nacional y, algo igual de preocupante, no logra evidenciar una mejora futbolística que sostenga el proyecto de Cristian Paulucci. En el sur, cayó 1-0 ante el Huachipato de Mario Salas, un cuadro que no es deslumbrante pero sí efectivo.

Después de la victoria sobre Sporting Cristal, con polémica incluida tras el inexistente penal sancionado en contra de los peruanos, el tetracampeón necesitaba reinsertarse en la escena local con un éxito, porque el crédito ya no es tan holgado en la precordillera. Reafirmando alguna convicción personal, Paulucci mandó a la cancha al mismo once inicial de la Libertadores, con un 4-3-3 característico. Por consiguiente, Felipe Gutiérrez mantuvo su posición de volante central, tratando de instalarse como la primera salida. La UC busca mejor control, pero sacrifica marca.

Durante los primeros 45′, Huachipato dejó que los centrales cruzados salieran jugando (no está Valber Huerta, y es una gran diferencia). La UC hizo un correcto lapso inicial, sin embargo no pudo lograr profundidad de manera constante. Cuando los metaleros cerraban los caminos, la Católica abusaba del pelotazo largo para saltar líneas. La ocasión más clara de gol fue en los 14′, con un remate de Gonzalo Tapia, de frente al arco, bloqueado por un zaguero local.

Otra cosa al debe en la UC es que no aprovecha el balón detenido. Considerando que tiene buenos ejecutantes y jugadores altos, no saca rédito en la pelota parada. Esto va aparejado con el bajo rendimiento que exhibe Marcelino Núñez. Pese al golazo que le hizo al Cristal, el seleccionado nacional ha bajado considerablemente su performance. Es tan notorio como preocupante. Terminó siendo reemplazado en el complemento.

Un punto de quiebre sucedió arrancando el segundo tiempo, con la expulsión de Diego Valencia. Una dura entrada sobre Claudio Sepúlveda hizo que el juez Garay (uno de los despedidos por Javier Castrilli, y que luego volvió) le mostrara la roja directa. Con uno menos, se desvanecieron los buenos momentos de la UC en el partido. Por consiguiente, Huachipato creció. Se animó más y encontró la apertura de la cuenta en los 59′, con un remate de Gonzalo Montes, que encontró una débil resistencia del Zanahoria Pérez.

Con uno menos y el marcador en contra, Católica fue hacia adelante con hartas ganas pero mucho desorden. Paulucci hizo modificaciones para darle otro aire al equipo, en la última media hora de juego. La banda izquierda es frecuente para la UC cuando ataca, pero la cantidad de centros fallidos de Alfonso Parot sorprende. Directamente se ve afectado Zampedri, al no tener recibir el balón. Poncho pasa bien por su banda, sin embargo no finaliza bien, un pecado para cualquier lateral.

Los cambios del técnico argentino no surtieron efecto. No había claridad en el campo rival y sus intervenciones tampoco fueron cuantiosas. Pasó absolutamente desapercibida la presencia de Yamil Asad.

La poca claridad, las curiosas decisiones técnicas y hacerse predecible tienen al campeón vigente del fútbol nacional en una postrera situación en el torneo, cuando estaba llamado a ser animador. Un dato es decidor: la UC tiene seis derrotas en 10 fechas. Tiene la mitad de las caídas que el equipo tuvo con Gustavo Poyet en el torneo de 2021, al cabo de sus primeros 10 encuentros. Y ahora se viene Colo Colo.

Ficha del partido

Huachipato: G. Castellón; J. Gutiérrez, O. González (73′, B. Roco), B. Gazzolo, A. Castillo; C. Sepúlveda, G. Montes; W. Mazzantti, J. Altamirano (69′, M. Cañete), C. Martínez (87′, J. Martínez); y J. Sánchez Sotelo (73′, M. Rodríguez). DT: M. Salas.

U. Católica: S. Pérez; J. P. Fuenzalida, B. Ampuero, N. Paz (77′, T. Asta-buruaga), A. Parot; M. Núñez (68′, D. Buonanotte), F. Gutiérrez, J. Leiva (78′, Y. Asad); G. Tapia (68′, B. Barticciotto), F. Zampedri y D. Valencia. DT: C. Paulucci.

Gol: 1-0, 59′, Montes, remate bajo que se le cuela a Pérez.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Sepúlveda (H); Paz, Gutiérrez, Zampedri (UC). En los 48′, expulsó a Valencia (UC) con roja directa por infracción.

Estadio Huachipato-CAP Acero. Asistieron 4 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.