Paz González, la arquera de la UC que subirá a lo más alto del Costanera Center junto a los Bomberos de Santiago

Paz González, arquera de la Universidad Católica, formará parte de las casi 750 personas que serán parte de la quinta edición de “Corremos por la Vida”, un evento en el que los participantes subirán los 62 pisos del Costanera Center, acompañados por voluntarios de los Bomberos de Santiago y cargando, además, con los 25 kilos que pesan los equipos de trabajo de estos últimos.

El evento se llevará a cabo este domingo 14 de noviembre en el edificio más alto de Sudamérica. Hasta allí llegará la guardameta del conjunto de Las Condes, junto a otros invitados, para ser parte del desafío que tiene como objetivo promover la donación de órganos y la prevención del cáncer. La futbolista de 18 años se mostró alegre por haber sido considerada en la campaña.

“Siempre he tenido admiración por las y los bomberos, así es que cuando me propusieron esta colaboración dije altiro que sí. Es posible que esta corrida sea un trámite para ellas y ellos, yo voy a dar lo mejor de mi. Encuentro entretenido ponerme en su lugar, aunque no se trata de un rescate. Estoy muy motivada”, expresó la deportista.

González, además, se refirió a las que, a su juicio, será la principal dificultad del reto de llegar a lo más alto del Costanera. “La resistencia, porque en mi carrera deportiva he trabajado con otro tipo de resistencia, que no es la misma que realizan día a día los bomberos y bomberas de Chile”, dijo.

La portera detalló lo que han sido sus días previos a la cita, admitiendo que no ha realizado trabajos específicos para prepararse para subir los más de 2.000 escalones del edificio. “No he hecho ningún entrenamiento aparte, la verdad. Solamente he seguido practicando con mi equipo, Universidad Católica, que es un trabajo exigente, pero diferente. Suelo utilizar las escaleras y no el ascensor. Eso sí, no sé si me ayudará mucho: vivo en un segundo piso, así es que debería bajar y volver a subir unas 30 veces”, declaró, concluyendo entre risas.

La meta, eso sí, no promete tiempos, aunque sí cumplir con el desafío: “No me quiero demorar demasiado, pero iré a mi ritmo, no creo ir tan lento, Me conformo con hasta el final y no rendirme, esto es nuevo para mi y espero lograrlo. Y si tengo que subir equipada, será aún más aún y el desafío, mucho más grande”.

Finalmente, al ser consultada si tiene algún tipo de vínculo con los Bomberos, González manifestó. “No. Una persona que admiro mucho postuló para ser voluntario, por lo que algo me comentó sobre su labor. Cuando le dije que iba a participar de Corremos por la Vida, lo encontró un desafío gigante, sobre todo porque nunca he hecho algo así. Pero voy con todo, no a romper un récord, pero sí a dar lo mejor de mí”, cerró.

Un bombero observa el Costanera Center.