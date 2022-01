Pellegrini se lamenta por el arbitraje: “Me voy con la amargura de que un hecho puntual desequilibre un partido”

Pellegrini no está en el mejor tramo de la temporada. Hoy, el Betis, sin Claudio Bravo, empató 1 a 1 ante el Rayo Vallecano como visita y dejó escapar importantes puntos de cara a su desafío por clasificar a Champions League.

Sin embargo, más allá del resultado, el partido fue polémico. Especialmente por la expulsión de Alex Moreno en el minuto 33, tras una falta en la que dejó sangrando a Isi Palazón. Según la perspectiva del Ingeniero, el árbitro debió visitar el VAR antes de tomar la decisión de enviar al lateral verdiblanco a las duchas.

“Me voy con la amargura de que un hecho puntual desequilibre un partido. Antes de tomar una decisión tan drástica, el colegiado debe ir a ver la jugada y hay que estar muy seguro. Yo creo que el jugador del Rayo va mirando hacia abajo y con la cabeza agachada”, sostuvo el estratega nacional.

A eso, agregó que instó al juez del partido, Muñiz Ruiz, que fuera a ver la jugada para estar seguro del cobro. Desde la perspectiva del DT, el árbitro se dejó impresionar por la sangre del jugador local.

“Le pido que vaya a verla (al VAR). La sangre impresionó al árbitro. No le recrimino la expulsión, pero antes de desequilibrar un partido hay que estar muy seguro”, complementó.

Pero los alegatos no quedaron ahí. El Ingeniero acusó falta de criterio antes del gol del Rayo Vallecano, pues, desde su perspectiva, hubo una falta previa al empate del conjunto local.

“El gol del Rayo viene otra vez de una acción de falta sobre Fekir, que como recibe tantas se olvidan de cobrarlas. Un hecho puntual desequilibró el partido”, expresó.

No obstante, pese al resultado, Pellegrini quiso elogiar a su escuadra por jugar un buen cotejo a pesar de las dificultades que tuvieron durante los 90 minutos.

“He visto dos partidos en uno. Primero un partido favorable en un campo difícil y después el partido que jugamos tras la expulsión de un jugador nuestro. Once contra once estaba contento, luego once contra diez también porque seguimos aplicados e intensos”, espetó el director técnico nacional.

Finalmente, los últimos dardos los envió al Rayo Vallecano y a la organización de LaLiga por el estado de la cancha en Vallecas. Esto, porque, desde el criterio del DT chileno, estaba en paupérrimas condiciones.

“Me parece una falta de respeto al espectáculo que un equipo de Primera tenga un césped así. La Liga no puede autorizar un campo así porque es doble la dificultad para jugar. Una Liga de este nivel, que se retransmite a todo el mundo, tiene que tener requisitos básicos para que tener campos acordes a Primera”, cerró Pellegrini.

Un arbitraje “incomprensible”

Pero si Pellegrini habló en contra del arbitraje, el Betis, a través de su cuenta oficial de Twitter, también lo hizo. Para la escuadra que dirige el chileno, la actuación de la terna arbitral fue, al menos, poco prolija. En ese sentido, la entidad acusó falta de criterio en los cobros, tildando al arbitraje de “incomprensible”.

“El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas”, partió diciendo el equipo sevillano.

Así, en esa misma línea, el conjunto sevillano mostró su descontento por la reiteración de los errores en su contra.

“Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible”, finalizó el alegato de la visita en Twitter.