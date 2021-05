Pellegrini se une a las voces críticas de la Superliga: “Sería una idea para destrozar el fútbol nacional”

El actual técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, tomó la palabra para referirse a la creación de la Superliga Europea. El torneo, que cuenta con tres representantes españoles (Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona) ha recibido bastantes críticas a las que ahora se suman las del chileno.

En conferencia de prensa el DT sostuvo que la competición sería dañina para el fútbol en todos sus niveles. “La Superliga afectaría al fútbol nacional en todas partes. La Champions es muy importante; los equipos se clasifican por méritos, no por historia”, comenzó diciendo.

“Siempre se podrá mejorar, pero creo que la competencia base, del fútbol del país y del sentimiento de los hinchas, está justamente en el fútbol nacional. Mientras mejor sea LaLiga y se equipare el reparto televisivo, mejor es el sostén del fútbol y la formación de todos los jugadores. Esa sería una idea para destrozar el fútbol nacional”, complementó el adiestrador.

Claudio Bravo, portero del Real Betis, durante un partido contra el Atlético de Madrid, uno de los clubes que integran la Superliga. Foto: AFP.

La experiencia Sudamericana

También ocupó como ejemplo la idea de la Liga Sudamericana de Clubes que se quiso desarrollar en 2016 y que en la lista de sus integrantes también consideraba a tres equipos chilenos: Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo.

“Esa idea no prosperó en Sudamérica. No creo que sea bueno no valorar el mérito para ir a competiciones europeas. Tampoco veo una liga española sin los tres grandes. Cuando más fuertes sean las ligas nacionales, mayor atractivo para el público y mejor para las selecciones”, afirmó Pellegrini.

En este sentido, el chileno añadió que “para la formación de jugadores sería malísimo que LaLiga perdiese estatus porque no estén los mejores equipos. No sería entendible una liga de España sin los tres mejores equipos; pero el que lo hace mejor tiene que ir a Europa y seguir en Primera y el que lo hace peor debe descender a Segunda”.

Guardiola: “Esto no es deporte”

Otro técnico en desacuerdo con la creación de la Superliga es Josep Guardiola. El DT del Manchester City, otro de los equipos que integran este grupo, señaló que “Esto no es deporte. Tengo poca información, pero no puede considerarse deporte cuando no hay relación entre el esfuerzo y la recompensa y cuando el éxito está garantizado para unos pocos. Cuando no importa perder”.

Pep Guardiola se sumó a los entrenadores que rechazan la nueva Superliga Europea.

A su vez, también cedió algo de responsabilidad a la UEFA. “Cada uno mira por sus propios intereses. Que no digan que esto es para el bien de todos. La UEFA tiene que entender que ha fracasado. También tiene su culpa. Lewandowski se perdió la Champions por tener que jugar con Polonia en marzo”, comentó.

“No sé qué va a pasar. La semana que viene vamos a jugar en Champions. Y quiero potenciar la Premier. No me parece justo que un equipo trabaje y no pueda clasificarse. Esto no es deporte. Es otra cosa”, cerró.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó en el Congreso de la UEFA que “la FIFA solo puede desaprobar enérgicamente que es una tienda cerrada. Una ruptura con las instituciones, las ligas, las federaciones, la UEFA y la FIFA”.

“Si algunos eligen seguir su propio camino, deben convivir con las consecuencias de su elección, son responsables de ella. Concretamente, esto significa que estás dentro o estás fuera. No puedes estar mitad dentro y mitad fuera”, advirtió.