Periodista peruano asegura que la ANFP quiere echar a Gareca: “Le deben dos meses de sueldo y le dijeron a Vidal que dispare”

Ricardo Gareca no vive días tranquilos en Chile. El combinado nacional pasa por un mal momento luego de la histórica derrota ante Bolivia en Santiago. Actualmente, registra apenas cinco unidades y se ubica en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, lejos de la zona de clasificación. Este presente de la Roja no sólo es noticia en nuestro país, sino que también en Perú, en donde siempre están pendientes de lo que pasa con el Tigre, exentrenador de su Selección con históricos resultados.

En la previa del choque ante Brasil, el periodista Peter Arévalo lanzó un llamativo complot del que estaría siendo víctima Gareca, e incluso acusó que le deben dos meses de sueldo: “La ANFP tiene serios problemas económicos, muy pero muy serios. Ricardo Gareca pasó del paraíso que significaba estar en la selección de Perú a una Federación que no ha podido cumplir con su segundo mes de salario acumulado”, dijo en su programa en YouTube.

Arturo Vidal como parte de la maniobra

Mr Peet, como se hace llamar, informó que producto de estas dificultades económicas, desde Quilín se quieren deshacer del argentino y que para eso le habrían pedido a Arturo Vidal que lo critique para desestabilizar el proceso: “Eso sumado a los pésimos resultados traen como consecuencia que la ANFP le haya dicho a Arturo Vidal que dispare”.

Chile vs. Brasil

Más allá de esta llamativa información, la Roja se alista para recibir este jueves a Brasil, a las 21.00 horas en Ñuñoa. Precisamente sobre el trabajo del Tigre le consultaron a Víctor Dávila, quien defendió al DT: “En gustos no hay nada escrito. Este es un cuerpo técnico calificado y por algo está en la Selección e hizo lo que logró en Perú. Cuando Ricardo llegó estaban todos contentos y ahora que la situación es más difícil aparecen opiniones distintas, y es válido. Estamos todos en el mismo barco y si las cosas no salen, no es sólo porque el cuerpo técnico tenga la culpa”.

A pesar del mal momento, el reciente fichaje del América de México confía en que realizarán una buena actuación ante el Scratch: “Creo que, si bien es una Selección importante, tenemos las piezas para enfrentar a Brasil, tenemos los jugadores y la calidad, por eso estamos acá. Sea Brasil o cualquier rival, vamos a salir de frente igual, a proponer, sobre todo si estamos en casa”.