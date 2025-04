“Pero sigue siendo el rey…”: la prensa internacional enloquece con el nuevo título de Joaquín Niemann en el LIV Golf

Joaquín Niemann brilló en el LIV Golf de Ciudad de México. El chileno se quedó con su tercer título de la temporada. Esta conquista en territorio azteca se suma a las que había conseguido en los torneos de Adelaida y Singapur.

“Fue una buena batalla. Al empezar el día, sabía que necesitaba hacer algo especial, teniendo a Bryson tres golpes de ventaja y su forma de jugar, además de Cam, con sus dos primeras rondas realmente buenas y el calibre de jugador que es”, señaló tras su victoria.

“Hoy fue un domingo muy emocionante para mí. Estar con ellos en el último grupo, especialmente en México, y sentí que encajaba bastante bien con el público. Me dieron mucha energía al principio de la ronda, animándome, y pude jugar bien, con algunos buenos tiros desde el búnker, algo en lo que he estado trabajando mucho últimamente. Siento que ese juego corto está mejorando y me ayuda a tener mejores rondas cuando el juego no es tan bueno, y aún puedo disparar bajo”, agregó.

El emotivo abrazo de Joaquín Niemann con su madre tras ganar en México LIV Golf

Múltiples elogios

La prensa internacional no escatima en las loas para el talagantino. “El chileno Joaquín Niemann, del equipo Torque, ganó la sexta parada del circuito LIV Golf, que concluyó en el club Chapultepec de Ciudad de México. Niemann terminó la tercera y última jornada con 65 golpes, destacando con siete birdies y un bogey. En total, el chileno acabó con 197 golpes, siendo el mejor del certamen”, señalan en la agencia EFE.

Por otro lado, en el medio El Tiempo, de Colombia, elevan el rendimiento del nacional y la presencia de su madre en México. “Joaquín Niemann tenía una inspiración especial para ganar su tercer torneo del año en el LIV Golf. Por primera vez, desde que dio el salto al circuito creado y financiado por fondos de Arabia Saudí, su mamá, Pamela Zenteno, estaba presente para verlo ganar”, establecen.

“No fue el único impulso. El chileno de 26 años tuvo al público mexicano de su lado y prácticamente jugó de local. Así, logró remontar una diferencia de tres golpes con la que empezó la última ronda del torneo y relegó al segundo lugar a Bryson DeChambeau para coronarse campeón, con una ovación en el hoyo 18 del Club de Golf Chapultepec, de la capital mexicana. Ganó con suficiencia: 197 golpes, 16 bajo par, y tres de ventaja sobre el estadounidense Lucas Herbert. Una victoria que vale oro: le significa la entrada directa al US Open, el único Major al que todavía no tenía acceso este año”, añaden.

En tanto, en TEN Golf, lo elogian, pero enfatizan en que su rendimiento no ha podido replicarse en otras ligas. “Pero sigue siendo el rey… (en LIV)”, titulan. “Joaco Niemann (-16) ha vuelto a ganar en LIV Golf. Ha vuelto a ganar en México. El golfista chileno ha logrado en el Club de Golf Chapultepec su tercera victoria de la temporada en la liga saudí. Tres en seis torneos disputados y cinco en poco más de un año”, remarcan.