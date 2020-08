Piqué se ofrece para salir del Barça y el presidente anuncia decisiones drásticas

Los coletazos tras la humillante derrota del Barcelona no se hicieron esperar. Gerard Piqué, uno de los pesos pesados del camarín, habló tras la eliminación y manifestó la necesidad de cambios estructurales en la institución.

“Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así, ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez es muy duro y espero que sirva de algo”, dijo en primer término. “Tenemos que reflexionar todos. Creo que el club necesita cambios. No hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Soy el primero que me ofrezco si hay que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica. Soy el primero en dejarlo porque ahora sí hemos tocado fondo”, sentenció.

Quien también dio la cara fue el presidente Josep María Bartomeu. Anunció que se vienen muchos cambios. “Tiene razón Piqué y ahora nos toca tomar decisiones. Algunas las teníamos tomadas ya antes de la Champions y otras las tomaremos estos días. A partir de ahora las iremos anunciando”, aseguró el cuestionado timonel.

“No voy a decir ahora qué decisiones son. Hoy es un día para reflexionar, un día de mucha pena y a partir de mañana tendremos que tratar de levantar los ánimos de todos los culés del mundo, que ahora están tristes después de esta derrota durísima”, prosiguió.