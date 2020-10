Ponce asume en La Serena: “Vamos a ir a buscar un resultado y a veces yo tampoco voy a quedar conforme con la forma”

Miguel Ponce tiene muy claro el escenario que enfrenta en Deportes La Serena. Llega al colista del torneo, aunque elogia los cambios que observa en una institución que ya conoce, pues estuvo al mando del primer equipo granate entre 2011 y 2012. “Vengo con la intención de darle una mano a esta gente que está a cargo del club, que es distinto a cómo yo lo viví. Espero estar a la altura”, dice en la conferencia vía Zoom que los papayeros organizaron para presentarlo.

El ex lateral de la UC y de la U afronta la exigencia con naturalidad. “Siempre respeto al hincha. Yo juego desde los 12 años y sé que el hincha no va estar contento cuando no ganas. Sé que es así”, establece. Poco después, aclara que su prioridad será sumar puntos, más allá del estilo. “Uno aprende de las buenas y las malas. Ya estoy cerca de los 50 y he aprendido de todo lo que he vivido. Vamos a ir a buscar un resultado y a veces yo tampoco voy a quedar conforme con la forma. Lo que necesitamos son puntos. Uno va aprendiendo que algunas veces se tiene que jugar distinto”, sostiene.

En todo momento, aclara que llega a La Serena por determinación propia. Y, también, por la convicción que tiene de revertir el panorama papayero. “Del Blooming nadie me echó. Fue mi decisión venir”, remarca.

Finalmente, elogia al plantel y a la responsabilidad de los más experimentados en situaciones específicas, como eventuales problemas físicos. “Estoy feliz de tener este tipo de jugadores. Ese nivel de compromiso no siempre se tiene. Con Jaime (Valdés) es el que menos tengo problemas. Si decide jugar, va a jugar porque sabe que podrá hacerlo. El problema es con los jóvenes, que no tienen la experiencia para decidir si pueden jugar. Hay varios con molestias y tienen que ser muy pensantes por el bien del equipo. Estamos trabajando con el cuerpo médico”, explica a propósito de la antesala del choque ante Iquique. Y también se abre a la idea de fortalecer el equipo. “Hay que tomar las mejores decisiones para reforzar el plantel”, concluye.