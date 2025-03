Por un beneficio para Clavito Godoy: la razón por la que el clásico entre la UC y Colo Colo no se puede jugar en La Florida

Siguen los problemas de programación en el fútbol chileno. Uno de los principales afectados en el último tiempo ha sido Universidad Católica. Ahora, el cuadro precordillerano no tiene donde recibir a Colo Colo en el clásico previsto para el sábado 15 de marzo a las 18 horas. En Cruzados buscan postergar el compromiso. También existe la posibilidad de invertir la localía. En caso de que sea el Cacique el que reciba a la UC podría jugar en el Claro Arena en la segunda rueda, cuya fecha de inauguración está prevista para fines de junio. Claro que hasta ahora no han tenido respuesta de Blanco y Negro, según dio a conocer Juan Tagle este lunes. “Entiendo que el domingo de noche apareció esa chance. A nosotros nadie de Colo Colo nos ofreció eso, no nos han llamado”, enfatizó el presidente de la concesionaria.

“Hemos formalizado la solicitud para reprogramar el partido. Esperamos que la ANFP acoja esa solicitud. Esto se fundamenta en que hace tiempo venimos complicados. Esta es una segunda parte de la rueda de prensa que dimos hace algunas semanas. Hemos intentado con todos los estadios de la Región Metropolitana. Incluido el Nacional, pero nos dijeron que es imposible, ya que lo están preparando para el partido de la Selección. También pensamos en Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, La Cisterna. Para nosotros es un evento de fuerza mayor. Trabajamos hasta el sábado tratando de convencer a distintos interlocutores”, detalló el timonel estudiantil.

Fernando Zampedri dialoga con Arturo Vidal en un clásico entre la UC y Colo Colo. (Foto: Photosport)

Originalmente, el duelo estaba programado en el estadio Santa Laura. Sin embargo, el césped del recinto de Independencia está dañado por un hongo y, además, Unión Española dio a conocer que se encuentran en proceso de remodelación de las luminarias, que serán probadas el 15 y 16 de marzo. Por otro lado, el Bicentenario Municipal de La Florida, donde el cuadro de Las Condes también ha ejercido su localía, no está disponible para el fin de semana.

El viernes juega Audax Italiano contra la U, lo que impide que el clásico pueda llevarse a cabo un día antes de lo estipulado. En tanto, el sábado se llevará a cabo una actividad a beneficio de Hernán Godoy, quien pasa por un delicado momento de salud, mientras que el domingo se jugará el duelo de la Liga Femenina entre el cuadro itálico y Universidad de Chile.

El momento de la UC

El nuevo problema para encontrar estadio golpea a Universidad Católica en un momento complejo. La eliminación de la Copa Sudamericana genera cuestionamientos sobre el proceso de Tiago Nunes. “Ha pasado casi una semana desde la derrota y yo no había hablado hasta ahora. Optamos por dejar decantar el dolor. Este equipo siempre debe estar peleando los títulos y estar en copas internacionales, ojalá Libertadores. En ese sentido, quedar eliminado por tercer año en esta fase, es un fracaso. No de los jugadores o el cuerpo técnico, es un fracaso como institución”, señaló.

“No nos gusta el partido único, pero no es una excusa. Planificamos el año, tanto en lo deportivo como en los económico, avanzando de fase. Es muy duro. Las sensaciones del martes fueron distintas a otras eliminaciones. Por eso este año tomamos decisiones diferentes. Tuvimos una buena reunión con el cuerpo técnico y los referentes del plantel para alinearnos en lo que venía. Queremos dar vuelta la página y enfocarnos. Eso lo hablamos el viernes en la mañana con Tiago y seis jugadores. Llegamos a la conclusión de que no podemos seguir lamentándonos. Nos duele, pero el foco es que vamos a pelear lo que viene. Hay que ir partido a partido”, añadió.

En esa línea, descartó que estén complicados en la Liga de Primera. “El torneo está recién comenzando. Hemos tenido buenos y malos momentos. En varios partidos se puede repetir esa dinámica. Hay un plantel muy cohesionado y es algo que no solo decimos, sino que sentimos e indagamos. Nos sentimos fuertes para resistir este momento. Entendemos la frustración de los hinchas, somos los primeros frustrados, pero en un rol diferente, no podemos actuar como fanáticos. Cada uno puede ser opinión. La conformación del plantel se ha hecho en conjunto y es el adecuado para enfrentar los desafíos”, remarcó.